Ильхам Алиев назначил экс-министра ректором

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гейдара Асадова ректором Азербайджанской государственной морской академии.

Соответствующий документ опубликован АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Гейдар Ханыш оглу Асадов назначен ректором Азербайджанской государственной морской академии.

Отметим, что Г.Асадов в 2007-2013 годах занимал должность председателя Счетной палаты Азербайджана, в 2013-2018 годах был министром сельского хозяйства.

В 2011 году он был награжден орденом «За службу Отечеству» II степени.

| 2019-04-03T13:59:25+00:00 3 апреля 2019, 17:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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