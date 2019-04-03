Ильхам Алиев назначил экс-министра ректором

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Гейдара Асадова ректором Азербайджанской государственной морской академии.

Соответствующий документ опубликован АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, Гейдар Ханыш оглу Асадов назначен ректором Азербайджанской государственной морской академии.

Отметим, что Г.Асадов в 2007-2013 годах занимал должность председателя Счетной палаты Азербайджана, в 2013-2018 годах был министром сельского хозяйства.

В 2011 году он был награжден орденом «За службу Отечеству» II степени.