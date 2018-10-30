Ильхам Алиев наградил чемпионов юношеской Олимпиады

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ о награждении спортсменов, которые завоевали медали на III Юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе.

В Аргентине отличились семеро спортсменов. Согласно указу президента АР, чемпионы получат 50 тысяч манатов, а их личные тренеры – 25 тысяч манатов.

Серебряный призер получит 30 тысяч манатов, а его личный тренер – 15 тысяч манатов.

Бронзовые призеры получат 20 тысяч манатов, а их тренеры – 10 тысяч манатов.

Главные тренеры сборных получат сумму, равносильную той, которую должны получить личные тренеры. (сайт президента)

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| 2018-10-30T20:12:09+00:00 30 октября 2018, 20:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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