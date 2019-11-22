Ильхам Алиев на открытии кинотеатра «CinemaPlus» в Сумгайыте

21 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Сумгайыт принял участие в открытии нового здания кинотеатра «Низами».

Об этом # сообщили в пресс-службе киносети. 

Глава государства разрезал красную ленту и официально открыл здание нового кинотеатра.

Кинотеатр «Низами» в Сумгайыте входит в сеть кинотеатров «CinemaPlus» и состоит из 3-х залов, оборудованных 3D-технологией, соответствующей мировым стандартам. Адрес: город Сумгайыт, 2-й микрорайон, улица Нариман Нариманова.

Отныне на сайте «CinemaPlus» и в мобильном приложении жители Сумгайыта могут ознакомиться с расписанием фильмов.

С сегодняшнего дня кинотеатр «CinemaPlus» открыт для жителей города Сумгайыт.

| 2019-11-22T13:34:09+00:00 22 ноября 2019, 14:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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