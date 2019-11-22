Ильхам Алиев на открытии кинотеатра «CinemaPlus» в Сумгайыте

21 ноября Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках визита в Сумгайыт принял участие в открытии нового здания кинотеатра «Низами».

Об этом # сообщили в пресс-службе киносети.

Глава государства разрезал красную ленту и официально открыл здание нового кинотеатра.

Кинотеатр «Низами» в Сумгайыте входит в сеть кинотеатров «CinemaPlus» и состоит из 3-х залов, оборудованных 3D-технологией, соответствующей мировым стандартам. Адрес: город Сумгайыт, 2-й микрорайон, улица Нариман Нариманова.

Отныне на сайте «CinemaPlus» и в мобильном приложении жители Сумгайыта могут ознакомиться с расписанием фильмов.

С сегодняшнего дня кинотеатр «CinemaPlus» открыт для жителей города Сумгайыт.