Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Ипсале

30 ноября в поселке Ипсала в турецкой провинции Эдирне в рамках церемонии открытия части газопровода TANAP, соединяющейся с Европой, состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

В ходе беседы было отмечено успешное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Подчеркнута важность глобальных проектов, осуществляемых нашими странами, церемонии открытия части TANAP, соединяющейся с Европой. Выражена уверенность в том, что связи между Азербайджаном и Турцией и впредь будут постоянно укрепляться и расширяться.

| 2019-11-30T22:39:30+00:00 30 ноября 2019, 22:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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