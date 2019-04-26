Ильхам Алиев: Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом

В Пекине в пятницу начал работу второй Международный форум сотрудничества «Один пояс, один путь», сообщает пресс-служба главы государства. В Форуме принимает участие делегация во главе с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Вторая часть Форума на уровне глав государств была посвящена теме «Построение более светлого общего будущего». Глава нашего государства выступил на этой встрече высокого уровня. Он заявил:

-Стремительное экономическое развитие Азербайджана помогло нам трансформировать страну. За минувшие пятнадцать лет наша экономика увеличилась более чем втрое. Вложенные инвестиции в объеме 260 миллиардов долларов помогли нам модернизировать страну и создать современную инфраструктуру, в том числе инфраструктуру в транспортной сфере. Внешний долг Азербайджана находится на очень низком уровне. Он составляет примерно 19 процентов нашего валового внутреннего продукта. Наши резервы превышают внешний долг в пять раз. Экономические показатели Азербайджана за этот год демонстрируют, что есть рост. Валовой внутренний продукт увеличился на 3 процента, уровень инфляции составляет 2,1 процента, и диверсификация экономики является одной из основных наших целей.

Азербайджан обладает очень большими запасами нефти и газа. Мы построили многочисленные трубопроводы для транспортировки нефти и газа на международные рынки, и наша основная цель – диверсифицировать экономику, вкладывать инвестиции в человеческий капитал и создать устойчивые возможности для развития. Что касается диверсификации, то наше внимание направлено в основном на развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, сектора обслуживания, информационных и коммуникационных технологий. Инфраструктурные проекты для нас очень важны, и мы использовали наши финансовые ресурсы для вложения инвестиций в создание современной инфраструктуры. Уровень газификации в Азербайджане составляет 95 процентов, Азербайджан является страной, экспортирующей нефть и газ. Вложение инвестиций в транспортный сектор — один из наших основных приоритетов.

Три года назад Азербайджан и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания «Экономического пояса Шелкового пути». Создание современной транспортной инфраструктуры входит в число приоритетов Азербайджана. Используя наше географическое положение, мы вложили инвестиции в налаживание мостов между Азией и Европой.

Несмотря на то, что мы являемся страной, не имеющей выхода к открытому морю, нам удалось превратить Азербайджан в один из международных транспортных центров. Мы создали разветвленную железнодорожную сеть, соединяющую нас с соседями. За последние 15 лет в Азербайджане проложено 15 тысяч километров дорог и автомагистралей. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, Азербайджан занимает 34-е место в мире по качеству дорог.

Развитие инфраструктуры поддерживается также созданием благоприятной бизнес-среды. Как я уже отметил, вложены инвестиции в объеме 260 миллиардов долларов, половину из которых составляют иностранные инвестиции. Существующая сегодня в Азербайджане бизнес-среда является одной из самых передовых в мире. Согласно последнему отчету Doing Business Всемирного банка, Азербайджан находится на 25-й ступени по бизнес-среде, и за год мы основательно улучшили нашу позицию. Сейчас Азербайджан входит в десятку самых реформаторских стран мира.

Говоря о транспортной инфраструктуре, хочу добавить инвестиции, вложенные в воздушный транспорт. Шесть международных аэропортов – наш очередной вклад в создание современной транспортной инфраструктуры. Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен Международным транспортным рейтинговым агентством Skytrax пяти звезд в категории «Лучший региональный аэропорт». Сданная в эксплуатацию в 2017 году железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является региональным проектом, соединяющим не только 3 страны. Он также соединяет континенты, является важным сообщением между Азией и Европой. Эта железная дорога – важная часть транспортного коридора Восток-Запад. Для завершения строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс нам с партнерами потребовалось много времени, и сегодня эта железная дорога играет очень важную роль в области транспорта в Евразии.

Еще один инвестированный Азербайджаном важный транспортный проект – коридор Север-Юг. Страны, расположенные вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, пользуются территорией Азербайджана для транспортировки своих товаров. Поэтому инвестиции, вложенные нами в создание современной инфраструктуры, не только способствуют повышению нашего экономического потенциала и оказанию услуг нашим друзьям, партнерам и соседям, это также создает уникальную возможность в области торговли, туризма, транспорта, соединяет народы и страны. Страны оказываются связаны друг с другом, что служит цели мира и стабильности. Таким образом, Азербайджан превратился в важную транзитную страну, обладающую современной транспортной инфраструктурой.

Сданный в эксплуатацию в прошлом году маршрут Лапис-Лазули, соединившись с железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс, еще больше увеличил транзитный потенциал Азербайджана. Сегодня Азербайджан обеспечивает транзитные возможности для все большего количества стран. Азербайджан обладает крупнейшим на Каспийском море флотом, состоящим из 260 судов. Функционирующий в Азербайджане и построенный относительно недавно судостроительный завод может построить любой вид судна. В минувшем году мы сдали в эксплуатацию новый международный Бакинский морской порт грузоперевалочной способностью 15 миллионов тонн груза и 100 тысяч контейнеров. В дальнейшем его возможности будут увеличены до 25 миллионов тонн и 1 миллиона контейнеров.

Создав современную транспортную и логистическую инфраструктуру, мы не только превратили нашу страну в важный транспортный центр. Мы также внесли вклад в сотрудничество между странами, участвующими в проектах коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Международные транспортные проекты служат укреплению сотрудничества между странами и народами. Инициатива «Один пояс, один путь», открывая новые возможности в транспортной сфере, в то же время поощряет торговлю, туризм, контакты между народами и служит утверждению стабильности, безопасности и мира на евразийском пространстве.

Говоря о мире и безопасности, хочу отметить конфликт между Арменией и Азербайджаном. К сожалению, уже долгие годы, более 25 лет, признанные на международном уровне территории Азербайджана находятся под армянской оккупацией. В результате оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Наши граждане подверглись этнической чистке, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял четыре резолюции, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских войск. К сожалению, эти резолюции не выполняются. Это – серьезная проблема не только для нашей страны, но и для региональной стабильности и мира. Конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован на основе норм и принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.