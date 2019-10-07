Ильгар Велизаде: «Из области фантастики»

Весьма любопытная публикация, напрямую касающаяся интересов целого ряда стран региона, была опубликована на днях ереванским подразделением российского агентства Sputnik.

Некий иранист Агарон Варданян вместе с коллегой Артемом Тонояном провели в армянской столице пресс-конференцию, на которой выступили с утверждением, что строительство участка железной дороги Решт-Астара международного проекта Север-Юг заморожено, и одной из причин этого может быть активное сотрудничество Азербайджана с Израилем.

«Что касается строительства железной дороги Решт-Астара, которая должна связать Иран с Азербайджаном, то оно несколько раз прекращалось по различным причинам. Причем не только техническим», — сказал Варданян.

Сейчас, по его словам, введение железной дороги в эксплуатацию отсрочено на неопределенный период, и, кроме того, после реализации проекта могут возникнуть проблемы с его работой.

«В Иране хорошо понимают, что Израиль представлен в Азербайджане. Мы знаем, какие отношения у Израиля с Ираном, после запуска железной дороги сразу же встанет вопрос ее безопасности. В Тегеране хорошо представляют возможные риски», — сказал Варданян.

Как заявил в свою очередь другой иранист, Артем Тоноян, 500 миллионов долларов азербайджанского кредита Ирану так и не были переведены, по всей вероятности, из-за нового пакета американских санкций.

Своими комментариями по обрисованной ситуации поделился с «Зеркалом» политолог-международник Ильгар Велизаде.

— Я знаком с этими выступлениями и могу сказать, что они не выдерживают абсолютно никакой критики. Эти люди совершенно не представляет себе, в каком состоянии находится переговорный процесс в рамках реализации проекта Север-Юг. Глупости, которые стараниями этих иранистов, к сожалению, разошлись по многим армянским СМИ, абсолютно не соответствуют реальному положению дел.

Дело в том, что указанный участок маршрута Астара-Решт на самом деле в данный момент находится на стадии строительства. Проблема осложняется тем лишь, что маршрут, железнодорожное полотно должно проходить через густонаселенные пункты, а на близлежащих к ним территориях в настоящее время активную хозяйственную деятельность осуществляют иранские фермеры. И сегодня стоит задача скупки у этих фермеров земли со стороны государства — для отвлечения ее на нужды прокладки железной дороги. Это затратный кропотливый процесс, требующий оценки этих площадей, их калькуляции, и оформления документов по купле-продаже.

И абсолютными инсинуациями выглядят утверждения относительно того, что Иран тормозит реализацию этого проекта из-за азербайджано-израильских отношений. Они настолько не соответствуют, мягко говоря, действительности, что их даже гипотетически нельзя принимать за основу для рассмотрения.

С другой стороны, сегодня Иран исключительно заинтересован в реализации этого ж/д-маршрута, поскольку это самый эффективный путь, который связывает его через Азербайджан с Россией, и далее — со странами Северной Европы. И сегодня Иран естественно пытается активизировать проектные и строительные работы в рамках этого маршрута.

Тут дело в том, что эта дорога придаст Ирану дополнительный транзитный потенциал. Значительная часть этого маршрута уже реализована, и было бы глупо останавливать работы на финальной стадии. В этом больше всех, повторю, заинтересован именно Иран. И Тегеран прилагает сейчас наибольшие усилия, чтобы довести эту работу до конца. Согласно планам, полное окончание работ по ж/д-маршруту Север-Юг запланировано на 2020-21 годы.

Надо отметить, что строительные работы в настоящее время на той стороне ведутся. Иран даже изыскал дополнительные средства для реализации этого проекта.

Необходимость в азербайджанском кредите, насколько можно судить по ситуации, отпала. Поскольку самый сложный участок Казвин-Решт уже завершен. Нынешний участок маршрута проходит по более равнинной местности, где затраты на строительство значительно ниже.

Армянские авторы могут сколько угодно кормить сказками свою общественность — мол, Иран сейчас переключается на некий армянский маршрут проекта Север-Юг. Но это все из области фантастики. Армянский маршрут очень и очень дорогостоящий. В этом направлении до сих пор ничего на практике сделано не было. Я имею в виду строительство на территории ИРИ хоть какого-то ж/д-полотна в сторону Армении. Иранская сторона прекрасно осведомлена о проблемах Армянских Железных Дорог, в частности, о возможности отзыва у них концессии со стороны РЖД.

Что называется, им бы разобраться со своими проблемами, а не пытаться навязать их другим партнерам.

Поэтому, конечно же, все эти домыслы армянских иранистов направлены скорее всего на неосведомленную часть армянской аудитории, и к реальному положению дел никакого отношения не имеют.