Ильгар Сафат: «Снимать придурковатые комедии мне не хочется…»

Известный режиссер Ильгар Сафат, прославившийся как своими театральными, так и кинопроектами, представит Азербайджан на Международном фестивале стран СНГ и Балтии «Встречи в России», который пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 12 апреля.

В интервью # режиссер рассказывает о созданном им театре, о кино и сотрудничестве с братом премьер-министра Израиля:

— Как пришла идея создать «Сафат — Театр», на какого зрителя вы ориентируетесь, и какую задачу поставили для себя, как худрука?

— Идея создать свой театр была у меня давно. Много лет она витала в воздухе, но, по тем или иным причинам, я долго ее откладывал. В прошлом году обстоятельства сложились так, что все произошло как-то само собой, и мы с моим братом, Нариманом Мамедовым, создали «Сафат-Театр».

Главная моя цель, как художественного руководителя в том, чтобы наш театр был живым и не банальным. Чтобы мог удивлять.

Мне хотелось бы выразить те эстетические и интеллектуальные принципы, которым не легко найти место на традиционной сцене, и с которыми наш зритель в большинстве своем либо не знаком вовсе, либо отвык.

В своей театральной практике я ориентируюсь на те интеллектуальные векторы, которые уже были обозначены мною в книге «Lucidity: сны о режиссуре». Теперь я переношу эти эстетические принципы на сцену.

— Спектакль «В поисках смысла» — это первая постановка театра и первое знакомство с израильской драматургией в Азербайджане. Как завязалось ваше сотрудничество с братом премьер-министра Израиля Идо Нетаньяху?

— Да, также можно сказать, что впервые на азербайджанской сцене затронута тема Холокоста. Это по многим показателям знаковый спектакль.

Я очень горжусь тем, что «Сафат-Театр» начал свою творческую жизнь именно с этой постановки. С Идо Нетаньяху меня познакомил наш замечательный соотечественник, бакинец, знаменитый писатель, живущий сейчас в Израиле, Эдуард Тополь.

Меня очень увлекла драматургия Нетаньяху, и я нашел в ней много созвучного тому, что интересно мне. Прочитав все пьесы Нетаньяху, я понял, что ближе всего мне пьеса «В поисках смысла», в которой рассказывается история выдающегося психолога, создателя логотерапии, Виктора Франкла.

В нашем спектакле эту роль, на мой взгляд, гениально, исполнил Мабуд Магеррамов. О Франкле у нас, к сожалению, почти ничего не знают, а между тем, это один из трех гигантов Венской школы психотерапии, наряду с Адлером и Фрейдом.

Я рад, и горд тем, что нам удалось восполнить этот пробел.

— Все ваши театральные постановки последнего времени имели большой успех. Но, увы, несколько отдалили вас от кино. Трудно совмещать, или театр увлек вас настолько, что вы решили сделать паузу в кино?

— Ситуация в киноиндустрии на сегодняшний день очень плохая. Этот затянувшийся кризис, похоже, никогда не закончится.

Мне очень трудно найти финансирование для своих фильмов. Несколько сценариев уже много лет пылятся в ящике. А снимать придурковатые комедии мне не хочется. Поэтому, пока что я больше времени провожу в театре. Но это не значит, что я не намерен в будущем снимать кино. Надеюсь, что эта ситуация когда-нибудь изменится.

— В апреле вы представите Азербайджан на Международном театральном фестивале «Встречи в России». Какие ожидания?

— Всегда волнительно играть перед незнакомой аудиторией, на новой сцене, тем более, перед такой требовательной публикой, какая нас ждет в Питере. Я ощущал это волнение не так давно в Тбилиси, когда мы возили туда мою «Осеннюю Сонату».

Но в Тбилиси тысячный зал РДТ им. А.Грибоедова встретил нас горячими овациями и морем цветов. Это было незабываемо!

Я очень благодарен директору театра Николаю Свентицкому за приглашение и такой радушный прием. Очень надеюсь, что и в Питере нас встретят с любовью.

В нашем спектакле «В поисках смысла» заняты как опытные мастера сцены, такие как Мабуд Магеррамов и несравненная Людмила Духовная, так и ярчайшие артисты нового поколения Румия Агаева и Азер Айдемир.

У нас сложился просто великолепный ансамбль, и я уверен, что питерский зритель оценит великолепную игру наших артистов. Но самое главное для меня, разумеется, это еще раз рассказать историю Виктора Франкла, поделиться его болью, его трагическим опытом узника лагерей смерти, свидетеля Холокоста, и его великим даром любви к жизни, умением находить силы для жизни даже в самых бесчеловечных обстоятельствах.

— Намерены ли продолжить сотрудничество с Идо Нетаньяху, учитывая, что в сентябре он намерен приехать в Баку?

— Идо Нетаньяху очень полюбил Баку, Азербайджан, и я думаю, что он вернется сюда еще не один раз. Еще при первой нашей встрече в Тель-Авиве, Идо сказал мне, что очень много слышал о Красной Слободе, уникальном месте в Азербайджане, где евреи компактно проживают уже много столетий.

Я пообещал Идо показать это замечательное место, и когда Идо Нетаньяху приехал в Баку, мы организовали ему и его супруге поездку в Красную Слободу.

К сожалению, я был занят работой над спектаклем, и не смог лично сопровождать их, но Идо был впечатлен Красной Слободой и гостеприимством горских евреев. Еще Идо очень хотел увидеть Гобустан, но времени, к сожалению, было очень мало, и в тот раз мы не успели туда съездить.

Этот пробел мы постараемся восполнить в следующий его приезд. Что касается совместных творческих планов, они у нас есть. Сейчас Идо Нетаньяху работает над новой пьесой, сюжет которой меня очень заинтересовал.

В ней рассказывается о жизни еврейской общины в средневековой Испании. Мы с Идо уже обсуждали этот проект, и в будущем, я надеюсь обратиться к этой пьесе.

Скоро мы увидимся с Идо на театральном фестивале в Санкт-Петербурге и обсудим дальнейшие планы.

— Какие проекты вы наметили для себя на ближайшее время?

— У меня есть один кинопроект, который я надеюсь осуществить в этом году, и несколько пьес, которые хотелось бы поставить. Кроме того, недавно я сам написал одну театральную пьесу, и роман, которые в ближайшем будущем, надеюсь, увидят свет.

Проектов очень много, я стараюсь не сидеть без дела. Но мне бы не хотелось преждевременно раскрывать какие-то секреты.