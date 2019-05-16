II этап вступительного экзамена в магистратуру пройдет 26 мая

26 мая пройдет II этап вступительного экзамена в магистратуру вузов и НАНА.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), бакалавры, желающие принять участие во вступительном экзамене в магистратуру вузов и НАНА (за исключением лиц, выбравших вступительные программы № 68, 69 и 70), могут распечатать «пропускной экзаменационный лист».

Для этого нужно пройти по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=8.

Отметим, что участники экзамена в обязательном порядке должны принести с собой оригинал удостоверяющего личность документа и «пропускной экзаменационный лист». В случае отсутствия одного из указанных документов или же несоответствия между ними, бакалавр к экзамену допущен не будут.