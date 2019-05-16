II этап вступительного экзамена в магистратуру пройдет 26 мая

26 мая пройдет II этап вступительного экзамена в магистратуру вузов и НАНА.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), бакалавры, желающие принять участие во вступительном экзамене в магистратуру вузов и НАНА (за исключением лиц, выбравших вступительные программы № 68, 69 и 70), могут распечатать «пропускной экзаменационный лист».

Для этого нужно пройти по ссылке https://www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=8.

Отметим, что участники экзамена в обязательном порядке должны принести с собой оригинал удостоверяющего личность документа и «пропускной экзаменационный лист». В случае отсутствия одного из указанных документов или же несоответствия между ними, бакалавр к экзамену допущен не будут.

| 2019-05-16T16:13:17+00:00 16 мая 2019, 20:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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