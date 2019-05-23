Игры престолов азербайджанского КВН

Все меньше дней остается до финала первого сезона Азербайджанской телевизионной ATV – лиги. Напомним, что 31 мая в Бакинском Конгресс центре состоится финал лиги и «Кубок Чемпионов», в котором также примут участие команды «Город 313» из Северной Осетии и «Добрые Люди» из Дагестана.

В первом же поединке встретятся 6 азербайджанских команд, играющих в КВН на родном языке. Это команды «Xalqin Uşaqlari», «Сборная БГУ», «Azii 19:20», «ФизАка», «Subaylar» (Сумгаит) и «Женский Батальон».

Многие команды играли ранее в Азербайджанской региональной Лиге КВН на русском языке, и не далек тот час, когда они выйдут в одиночное плавание с собственными проектами. Ведь не случайно КВН называют «кузницей кадров», что на своем примере наглядно доказали участники легендарной команды «Парни из Баку», внеквновские проекты которых уже давно покорили сердца зрителей.

Новое поколение современного азербайджанского КВН смотрит «Игру престолов», участвует в международных фестивалях КВН, поет, танцует, активно участвует в социальных проектах и волонтерском движении Азербайджана.

В интервью # капитаны и фронтмены команд Азербайджанской телевизионной ATV – лиги поделились своими ожиданиями от главной игры сезона:

Садых Гусейнов — капитан команды «Сборная БГУ»:

— Мы, как команда, представляющая Бакинский Государственный Университет очень верим в победу, так как наше учебное заведение одно из немногих в Азербайджане, которое активно поддерживает движение КВН. Хочется сказать любимой игре «спасибо»! Благодаря КВН мы учимся не только умно шутить, но быть и находчивыми, как на сцене, так и в жизни. Ждем от финальной игры интересной борьбы!

Эмин Азимов — участник команды «Азии 19:20»:

— КВН – это как игра в шахматы: сцена — наша доска, жюри – значимые фигуры, а мы — всего лишь пешки. Но не забывайте, что пешка, дойдя до конца, может стать любой значимой фигурой, решающей исход игры.

Руфат Меликов — участник команды «Xalqin Uşaqlari»:

— Ждем от финала грандиозного шоу, неповторимого чувства приближающегося конца и в то же время начало чего-то нового. Для всех нас это будет историческая игра, ведь команда, которая победит, войдет в историю КВН как победитель первого сезона лиги. Для каждой команды большая честь завоевать этот титул…

Ирада Мухтарова — капитан команды «Женский Батальон»:

— Мы в финале – единственная женская команда. Поблажек в этой связи не ждем: КВН – это игра равных возможностей, и не будем забывать, что это игра друзей. Поэтому, конечно же, будем стремиться к победе, но если не получится, то будем радоваться за команду, которой повезет в финале чуть больше. Уверена, что предстоящий концерт зрители запомнят надолго. Мы очень стараемся для этого…

Гюлай Наджафзаде — участница команды «Subaylar»:

— Мы гордимся тем, что смогли пробиться в финал. К решающей игре готовимся практически в режиме нон-стоп, делая перерыв только на обед и сон. КВН – это хоть и шуточки, но ради нескольких минут на сцене перед зрителями и жюри, работать приходиться несчитанное количество часов. КВН полностью меняет жизнь, и, безусловно, в лучшую сторону. Вот взять хотя бы нового президента Украины Владимира Зеленского… Он ведь начинал как квнщик, выступал с командой в Высшей Лиге. Так что, КВН – это дорога к большим мечтам…

Зейналабдин Искендерзаде — участник команды «ФизАка»:

— Все ребята из нашей команды спортсмены, студенты Азербайджанской Государственной Академии Физической Культуры и Спорта. У каждого из нас был свой финал в спортивной жизни. Но я не занимаюсь спортом, и никогда не играл в финале. Поэтому предстоящий финал Азербайджанской телевизионной ATV – лиги это своего рода мой дебют. Готовимся, тренируемся, шутим, и надеемся, что зритель оценит наши старания.

В заключении отметим, что финал Азербайджанской телевизионной ATV – лиги практически совпал с финалом сериала «Игра престолов», завоевавшим сердца киноманов всего мира. Азербайджанские квншики также являются большими фанатами этого культового сериала, поэтому решили немного поимпровизировать и подготовили специальную фотосессию по мотивам американского телесериала.