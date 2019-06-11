Игрушка в руках взрослых: детей чаще всего похищают их близкие родственники

Пропажа ребенка – горе для родителей и шок для окружающих, ведь они понимают, что такое могло произойти и в их семьях. Обычно ребенка удается быстро найти, и выясняется, что он потерялся, исчезнув из поля зрения родителей. В случае если ребенка похитили, поиски могут затянуться, а иногда и вовсе не принести желаемого результата.

В случае с трехлетней Захрой Багирзаде, которая на днях была похищена в Баку, к счастью, все закончилось благополучно. В результате проведения поисковых мероприятий полиции удалось найти девочку и вернуть ее семье. По факту в следственном отделе Управления полиции Сабунчинского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 144.1 (похищение человека) УК АР. Подозреваемая в совершении преступления Таргюль Назарова 1980 года рождения задержана. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Как рассказала # исполнительный директор неправительственной организации «Надежное будущее» Кямаля Ашумова, они будут заниматься психологической реабилитацией ребенка.

«Необходимо тщательно изучить произошедшее, потому что делать какие-то выводы по сообщениям в СМИ неправильно. В некоторых источниках пишут, что ребенка похитили, чтобы использовать для попрошайничества. В других, что девочка называла похитительницу мамой»,–отметила она.

По словам эксперта, случаи похищения детей в нашей стране – не редкость. Есть немало незавершенных дел, связанных с похищением детей, есть случаи, когда дети так и не были возвращены. Подобное происходит и в столице и в регионах.

«Ребенка обычно крадут не чужие люди. Как правило, это происходит при бракоразводных процессах. Часто отцы похищают своих детей и действуют при этом из разных соображений — кто-то из сильной любви к ребенку, кто-то из желания отомстить, сделать больно бывшей жене — матери малыша. Схема чаще всего одна: отец забирает ребенка у матери якобы на пару часов или день – на прогулку, за покупками и т.д., но так и не приводит его назад. Матери годами не видят своих детей, а если тех удается вернуть, то нередко мама для них уже незнакомый, чужой человек. Отец и члены его семьи настраивают ребенка против мамы, и тот относится к ней с недоверием, а то и с агрессией, не желая, чтобы она участвовала в его жизни».

По словам эксперта, проблема в пробелах в отечественном законодательстве, надо менять некоторые статьи, так как сейчас порой ни судебные приставы, ни полиция не могут вернуть ребенка матери, если его забрал отец. И это даже в том случае, если есть решение суда о том, что ребенок должен жить с матерью.

«С одной стороны биологический отец не может быть похитителем, ведь это и его ребенок, но с другой своими действиями он нарушает закон и лишает ребенка общения с матерью. Похищенные дети не ходят в школу, порой их не выпускают даже на улицу. На ребенке похищение сказывается наихудшим образом. Психологическая травма зависит от возраста, от того, как долго ребенок был вдали от семьи, подвергался ли он не только моральному, но и физическому, сексуальному насилию».

К.Ашумова рассказала о случае, когда мужчина украл своего новорожденного ребенка, и его до сих пор не удалось вернуть матери, а прошло уже около трех лет. В похищении участвовала и бабушка ребенка, и именно она, по имеющимся данным, его и воспитывает.

«Отцу тот особо не нужен. А что будет, когда бабушка не сможет больше о нем заботиться? Тогда нередко ребенка возвращают матери, но она для него уже чужая. Так из-за чьей-то прихоти страдают дети. Сейчас нет формальной процедуры, согласно которой в таких случаях с людьми работал бы семейный психолог, было бы установлено примирение родителей. Это долгая кропотливая работа, и ничем подобным никто не занимается»,–говорит эксперт.

Она отметила, что нахождение отцов, похитивших ребенка, установить удается не всегда, иногда они скрываются.

«Несмотря на то, что в нашей практике были только случаи похищения детей родственниками, но также могут иметь место похищения педофилами, лицами с теми или иными психическими отклонениями. Никто ни от чего не застрахован»,–подчеркнула эксперт.

Некоторые считают, что наиболее уязвимы для похитителей дети с ограниченными возможностями здоровья, но, по словам К.Ашумовой, это не так. Особенных детей, как правило, опекают больше, чем здоровых, с ними обязательно находится кто-то из взрослых.

«Украсть могут любого ребенка – здорового и нет, потому важно, чтобы родители всегда держали своих детей в поле зрения. Наша цель – просвещать родителей, напоминать, что за детьми нужен глаз да глаз. Это важно не только на улице, но и дома, так как оставление малолетних детей без присмотра может быть для них фатально. Они могут выпасть из окна, пораниться ножом, выпить какие-то таблетки и т.д. Что касается краж, то жертвами становятся чаще всего малолетние дети. Они более доверчивы, быстрее идут на контакт даже с незнакомыми людьми, достаточно предложить им какую-нибудь конфету или игрушку».

По убеждению К.Ашумовой, родители должны учить своих детей их имени и фамилии уже с года — двух лет. Дети, как говорит эксперт, должны знать и свой домашний адрес. Тем, кто постарше, нужно объяснять, как вести себя, если они вдруг потерялись.

«Надо говорить им, чтобы они не паниковали в такой ситуации. Если рядом находится полицейский, то они должны подойти к нему, нужно попросить о помощи, закричать, в общем, привлечь к себе внимание. Чтобы не пугать ребенка, можно, — говорит эксперт,– рассказывать о правилах поведения в игровой форме, устроив дома, скажем, небольшое театральное представление. Во время него, задавать ему вопросы: «Что ты сделаешь, если потеряешься? Как поступишь?» Объяснять все это – задача родителей, они не должны думать, что кто-то сделает это за них».