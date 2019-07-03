Игрок турецкого клуба – о возможности играть за сборную Азербайджана: Да, у меня есть такое предложение

Полузащитник турецкого «Кайсериспора» Хасан Гусейн Аджар получил предложение выступать за сборную Азербайджана. По информации турецкого портала Kayseritempo, предложение ему поступило от АФФА.

24-летний полузащитник тепло отнесся к этому предложению и думает принять его: «Да, у меня есть такое предложение от Азербайджана. Каждый хочет играть за национальную команду. У меня есть такое желание. Я бы хотел выступать за сборную Турции, но также был бы горд выступать за сборную Азербайджана», — заявил Аджар.