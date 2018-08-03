Игрок ФК «Кукеси»: «Карабах» сможет пройти в раунд плей-офф

Хавбек албанского «Кукеси» Ираклий Дзария высказал свое мнение по поводу поражения в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от агдамского «Карабаха» в Баку (0:3).

«Я поздравляю «Карабах» с победой. Бакинский матч получился таким же тяжелым, как игра в Албании. Мы хотели завершить первый тайм со счетом 0:0, но соперник дважды сумел забить. После этого нам стало труднее. Оценить три пенальти, которые были назначены в наши ворота? На мой взгляд, все они были назначены справедливо. Эмегара, Мичел, Дани и Зубир очень сильные игроки, и нелегко действовать против них. Они сыграли большую роль в этой победе. А «Карабах» ждет трудная игра с БАТЭ, но на мой взгляд, ваш клуб сможет одержать победу и пройти в раунд плей-офф», — заявил Дзария.

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| 2018-08-03T21:21:32+00:00 3 августа 2018, 23:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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