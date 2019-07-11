Игрок «Арсенала» расплакался из-за расистских оскорблений

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джорди Осеи-Туту, который сейчас находится в аренде в немецком «Бохуме» подвергся расистским оскорблениям во время матча, сообщает The Sun.

Это произошло в контрольном матче против швейцарского «Санкт-Галлена».

В конце первого тайма 20-летнего темнокожего футболиста оскорбил тунисский защитник швейцарского клуба Слиман Кшук. Осей-Туту высказал претензии главному арбитру и покинул пределы поля в слезах, несмотря на уговоры партнеров. Однако во втором тайме Осей-Туту все же вернулся в игру.(Газета.Ru)