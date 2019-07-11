Игрок «Арсенала» расплакался из-за расистских оскорблений

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джорди Осеи-Туту, который сейчас находится в аренде в немецком «Бохуме» подвергся расистским оскорблениям во время матча, сообщает The Sun.

Это произошло в контрольном матче против швейцарского «Санкт-Галлена».

В конце первого тайма 20-летнего темнокожего футболиста оскорбил тунисский защитник швейцарского клуба Слиман Кшук. Осей-Туту высказал претензии главному арбитру и покинул пределы поля в слезах, несмотря на уговоры партнеров. Однако во втором тайме Осей-Туту все же вернулся в игру.(Газета.Ru)

| 2019-07-11T08:54:35+00:00 11 июля 2019, 11:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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