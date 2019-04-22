Играя с Роналду некоторые футболисты мучаются,

Бывший полузащитник «Ювентуса» Марко Тарделли поделился мнением о негативном влиянии форварда Криштиану Роналду на игру команды.

— «Ювентусу» нужно поработать над управлением командой. Криштиану Роналду, возможно, слишком часто играл в этом сезоне.

— Именно он навязывает свои порядки в команде. Против «Аякса» он мог бы сыграть получше.

— Думаю, некоторые футболисты из-за его присутствия на поле играют хуже, подсознательно мучаются. Один из таких игроков — Пауло Дибала, — сказал Тарделли в эфире Rai Sport.

В прошлом сезоне Дибала забил 22 гола в 33 играх серии А, сейчас у него 5 мячей в 27 матчах.