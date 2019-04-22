Играя с Роналду некоторые футболисты мучаются,

Бывший полузащитник «Ювентуса» Марко Тарделли поделился мнением о негативном влиянии форварда Криштиану Роналду на игру команды.

— «Ювентусу» нужно поработать над управлением командой. Криштиану Роналду, возможно, слишком часто играл в этом сезоне.

— Именно он навязывает свои порядки в команде. Против «Аякса» он мог бы сыграть получше.

— Думаю, некоторые футболисты из-за его присутствия на поле играют хуже, подсознательно мучаются. Один из таких игроков — Пауло Дибала, — сказал Тарделли в эфире Rai Sport.

В прошлом сезоне Дибала забил 22 гола в 33 играх серии А, сейчас у него 5 мячей в 27 матчах.

| 2019-04-22T22:29:09+00:00 23 апреля 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss