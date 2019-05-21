«Игра престолов»: Армения

Вчера завершился самый известный сериал «Игра престолов». Теле сага по мотивам цикла «Песнь Льда и Огня» писателя-фантаста Джорджа Мартина стала одним из самых дорогих и прибыльных проектов в истории телевидения.

«Игра престолов» стала настоящей «золотой жилой» для его производителя – HBO, входящего в развлекательный холдинг Time Warner (в 2019-м объединился с телекоммуникационным холдингом AT&T). Согласно данным компании, с момента запуска сериала в 2011-м HBO получила более 50 млн. новых подписчиков, а выручка сети за 2017 год, когда показали седьмой сезон, достигла 6,3 млрд. долларов.

Сериал известен своим непредсказуемым и хаотичным ходом развития, где главных героев, неважно положительных или отрицательных, режиссеры перебили.

Но скучать по сериалу фанатам не придется. Особенно фанатам сериала южнокавказских государств, ведь в каждой из этих стран идет своя «Игра престолов», уже без фантастики, но не менее жесткая и драматичная, чем в фильме.

Экран, фильм, картинка – это одно, а ощущение на своей шкуре, как это бывает, когда в одной стране политический кризис – это другое, и тут не до романтики. Суровая реальность, которая пронизывает тебя с ног до головы, когда каждое принятое решение влияет на твою повседневную жизнь, наступает тогда, когда наступает осознание, что твой «король»- политический импотент, и от него ничего ждать не приходится.

Несмотря на то, что сериал «Игра престолов» – это фантастика, тем не менее, в данном сериале, есть ряд важных, политических посылов о том, что такое политика в теории и реальности. Одним из посылов сериала было то, что власть не всегда принадлежит короне. Куда важнее, чтобы вокруг были люди, которые не оспаривают власть этой короны.

Вот, к примеру, в Армении, действующий «король» страны не имеет ничего кроме легитимности и кресла. Вчера из зала суда был освобожден из-под стражи экс-президент Армении Роберт Кочарян под поручительство своих соплеменников, лидеров сепаратистов Бако Саакяна и его предшественника Аркадия Гукасяна. Они гарантировали суду, что второй президент Армении Роберт Кочарян не скроется, если будет освобожден из-под стражи и заранее внесли залог.

Народ привел Пашиняна к власти. Но скоро этот же народ поймет, что Пашинян не смог сделать элементарного – собрать собственную команду. Во всех неудачах Пашиняна есть рука главного акционера акционерного общества Армения – России.

Кремль не скрывал, что ему не нравится новый управленец, и что старые управленцы ему больше по душе. Чтобы поменять эту ситуацию, Пашинян клялся и божился верностью Москве, и даже в Сирию контингент отправил, на что даже Саргсян не пошел, но Кремль непреклонен, никто не имеет право трогать его сатрапов, тем более тех, кто ввел страну в безвыходное «сатрапство».

Кочарян, Саргсян и прочая карабахская братия, подняв бунт, якобы освободили Карабах от азербайджанцев, а в реальности положили конец нормальному существованию и Карабаха, и Армении, отдав их Москве. Но это все история. Реальность плачевна для Армении и Пашиняна, который, видимо, скоро оставит пост эск-сатрапам. Ни народ, ни он сам не желают этого так, как хочет и желает главный акционер.

Народ возлагал на Пашиняна большие надежды, поддерживал его, доверился ему, но Никол так и не стал Джоном Сноу (главный герой «Игры Престолов») Армении. Ему не удалось разобраться в местной интриге и, наконец, додавить тех, кто бросает тень на его власть, он не смог поменять судебную и экономическую систему, он смог только выкрикивать популистские лозунги, дальше не пошло.

Поэтому сейчас над ним нависла угроза свержения. Второй посыл «Игры Престолов» был тот, что цели для осуществления своей политики, не всегда могут быть честными, главное результат, и победителей не судят. Пашинян эту игру проигрывает, пытаясь бороться легитимными методами.

Что же сулит данная ситуация Азербайджану, который хочет вернуть свои земли, но который еще не имеет четкого понимания того, как это можно сделать? Если карабахский клан вновь вернется к власти, то ситуация возвращается в допашиняновский период. Опять переговоры, опять головорезы из Карабаха, опять ни о чем. Пора Азербайджану перестать смотреть за политическим реалити шоу в Ереване и болеть за тех или иных героев, пора действовать и возвращать территории.

Ни Пашинян, ни тем более Кочарян со своей карабахской ОПГ, не помощники Азербайджану в урегулировании карабахского конфликта. Карабах Азербайджану может вернуть только Азербайджан. Пора бы это осознать.