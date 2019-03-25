Игра на полгода

По мере приближения дня голосования 31 марта на президентских выборах в Украине некоторые кандидаты снова болеют старым советским недугом младшего брата. Не очень радостные перспективы на выборах они пытаются несколько исправить обращением к Москве за помощью.

Кандидат в президенты от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко и председатель политсовета этой партии и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук приехали в Москву на встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Учитывая особые отношения Путина и Медведчука последний играл роль ведущего на встрече с российским руководством. Там он заявил, что Украина должна сохранить транзит газа путем создания газотранспортного консорциума с Россией.

Со своей стороны Медведев заявил, что отношения между Россией и Украиной находятся в состоянии глубокого кризиса. «Мы могли бы в настоящий момент обсудить ряд вопросов, которые являются особенно актуальными, имея в виду текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею в виду и газовую составляющую, поскольку, как известно, в этом году истекает срок действия соглашений в газовой сфере, и необходимо определиться, что делать дальше».

По его словам, власти Украины не дают четких сигналов на этот счет. «Пока мы каких-то серьезных сигналов от действующих властей в Украине не имеем».

Кроме того, Медведев предложил обсудить «в целом ситуацию по торговой составляющей и экономической кооперации, поскольку в последние годы наблюдалась серьезная деградация этих отношений».

Глава «Газпрома» заявил, что готов провести переговоры по заключению прямого контракта на поставку российского газа в Украину. «Газпром» готов продлить контракт на транзит газа через Украину на основании действующего». Также он отметил, что его корпорация готова подписать с Украиной контракты на прямые поставки газа по цене примерно на 25% меньше действующей, при этом в Кремле выступают за консорциум (совместное управление) газотранспортной системой (ГТС).

Встречу тандема Медведчук-Бойко в Москве следует рассматривать в двух плоскостях: в экономической и политической. При том, что четкой границы между ними нет, так как она в первую очередь преследовала пропагандистские и предвыборные цели, далеко выходящие за рамки, приближающейся к финишу президентской кампании.

Обратим внимание на предложение Миллера о заключении контракта с ценой на 25% меньше действующей. Это должно было стать гвоздем пропагандистской кампании против действующего президента Петра Порошенко, тоже кандидата. Смысл очень простой. Из-за плохих отношений с Россией цена на газ достаточно высока и есть возможность ее на четверть уменьшить. Кому из потребителей-избирателей такое не понравится? Проблема в том, что Медведчук с Бойко занимаются обманом, причем довольно примитивным.

Рассказывая по возвращению в Украину о достигнутых в Москве успехах, Медведчук сказал, что нынешняя цена на газ составляет $240-260 за тысячу куб. м. И тут же был уличен во лжи.

Как сообщил главный поставщик газа в Украину компания «Нафтогаз», голубое топливо покупается на открытых торгах в Евросоюзе и это легко проверить. В марте в среднем цена составила $226 за тысячу куб. м. В апреле она снизится до $217 за те же тысячу куб. м. При этом «Газпром» задолжал $2,8 млрд. Поэтому заморожены его активы в Нидерландах и других юрисдикциях на сумму гораздо большую.

Вторая составляющая состоит в том, что любые контракты с «Газпромом», в которых дается вроде бы скидка, на самом деле настоящая кабала. Вся история взаимоотношений Украины и России по газу иллюстрирует эту простую истину. Именно по этой причине Киев отказался в 2015 году от приобретения газа в России. Вроде бы потеряли, так как плечо доставки увеличилось, пришлось построить ряд интерконнекторов связи украинской ГТС с европейской. Зато приобретена полная свобода. Не нужно зависеть от московских притязаний и выкручивания рук, что в полной мере испытывают на себе Беларусь и Армения.

Газ приобретается по рыночным ценам в необходимых, а не установленных в Москве количествах. Ведь принцип исповедуемый «Газпромом» take or pay — бери или плати — тяжелейшими гирями висел на прошлых контрактах. Очень показательный пример.

По предыдущему контракту Украина была обязана покупать не менее 46 млрд. куб м. газа, хотя ее потребности импорта из года в год снижались. Проходила модернизация производства, внедрялись различные программы энергосбережения. Кроме того, росла собственная добыча газа.

Не все удалось в полном объеме, тем не менее в 2017 году по импорту было приобретено 10 млрд. куб. м, в прошлом — 8. Сравните эти цифры, и сразу становится понятно, из какой зависимости удалось вырваться. И не нужны московские милости в виде так называемых скидок. Кстати, тоже украинский опыт, все это питательная основа для коррупционных схем и неправедной сверхприбыли. Открытый и прозрачный европейский рынок — вот лучшая защита от газовой олигархии и коррупции.

Теперь о политической части. Кандидат Юрий Бойко, тесно сотрудничавший с предыдущей властью и позиционирующий себя как откровенно пророссийский, для Москвы является желательным на посту президента Украины.

Одна проблема. Его рейтинг не превышает 7-8% и никаких перспектив на выход во второй тур и тем более шансов на победу. Все это в Москве прекрасно понимают, хотя в полной мере политическую ситуацию в Украине не осознают. То ли из-за комплекса старшего брата, расцветающего на берегах Москвы-реки пышным цветом, то ли из-за догматического восприятия окружающего мира, то ли от всего в комплексе. Именно поэтому в Кремле просмотрели как первый, так и второй Майдан. Хотя очень сильно перепугались.

Ставка на Бойко делается не на приближающихся выборах. С ним все ясно. На него возлагают надежды и стараются помочь в расчете на осенние парламентские выборы.

Украина по конституции не президентская, а парламентско-президентская республика. Полномочия главы государства довольно четко очерчены и находятся в сфере безопасности и внешней политики. Он является главнокомандующим и утверждает в составе кабинета министра обороны и иностранных дел. Все остальные сферы жизни прерогатива правительства, которое формирует коалиция в парламенте.

Именно поэтому в Москве ставят на Бойко и его партию с кумом Путина Медведчуком. Много мандатов партия не получит, но создать фракцию по всей вероятности сможет. По всему видно, что будущий парламент будет многофракционным и даже относительно небольшие фракции могут получить так называемую золотую акцию и внедрится в исполнительную власть.

Главная цель Москвы создать условия для проникновения под популистскими лозунгами пророссийских партий в парламент и тем самым внести хаос в украинское государство.

Президентские выборы для Бойко-Медведчука важный этап создания задела на осень. В этом пригодится демонстрация тесных связей с российским руководством. Не секрет, что в юго-восточных регионах Украины примерно 10% избирателей поддерживают хорошие отношения с Россией. За пять лет агрессии число таких уменьшилось в 4-5 раз, но в случае если Бойко заручится их поддержкой, что довольно сложно, но возможно, то на фракцию в 15-17 мандатов должно хватить. Так что визит в Москву — это игра на полгода.

По мнению многих экспертов, поездка тандема не принесет в ближайшее время существенных дивидендов в политическом смысле. Что будет осенью, увидим. Осталось по политическому календарю не так и долго.