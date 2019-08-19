Игра на нервах

Несмотря на обозначившиеся на днях позитивные признаки, ситуация вокруг Ирана лучше отнюдь не стала. С первых чисел мая длится новый виток напряженности, во многом инициируемый США с помощью провокаций в Персидском заливе и сопровождающего их шума в СМИ с обвинениями против Тегерана. Те тоже в долгу не остаются.

Последний случай в этом ряду — задержание иранского танкера Grace1 в Гибралтаре по обвинениям в незаконных поставках нефти Сирии. Это длилось довольно долго, но на днях вроде все разрешилось — Гибралтар принял решение отпустить судно. Однако, тут вновь на арену выступили США — их суд постановил арестовать этот корабль вместе со всем его содержимым. То есть, вновь обострение — иранские ВМС уже заявили, что готовы по первому приказу выслать свои корабли для сопровождения Grace1 домой.

Логическим образом у любого может возникнуть вопрос, для чего тогда вообще весь этот накал страстей без видимых результатов? Ведь продолжается все это уже почти 4 месяца, и явно наносит экономический урон всем странам, использующим воды Персидского залива в своих бизнес-интересах. То есть, и самим Штатам, и их арабским партнерам тоже. Уместно задаться вопросом, добивается ли Вашингтон чего-то конкретного своими недружелюбными (мягко говоря) действиями, или это какая-то игра на нервах, чтобы просто позлить Тегеран?

Как отметил в беседе с # политолог-международник Ильгар Велизаде, «по всей видимости, США решили не отказываться от так называемой танкерной войны, поскольку это является сегодня единственным возможным средством военного давления на Иран. С другой стороны, эта война позволяет блокировать в значительной степени внешние каналы активности ИРИ, в частности, серьезно осложнять внешнюю торговлю Ирана с другими странами».

По его мнению, в данном случае расчет делается, скорее всего, на то, что убытки, которые несут сами США от этой войны, все-таки ниже ожидаемых результатов, под которыми подразумевается ухудшение экономической ситуации в самом Иране, сужение ресурсных возможностей для его властей. «И в последующем, скорее всего, расчет делается на то, что ядерная программа и программа по выпуску ракет малой и средней дальности окажутся настолько затратными для этой страны, что Тегеран будет вынужден от них отказаться, — продолжил эксперт. — Это, конечно, предположения, но, так или иначе, факт остается фактом — сегодня мы наблюдаем нежелание Вашингтона выстраивать диалоговую линию общения с Тегераном, и ставка на военные средства, на силовое давление остается превалирующей во внешней политике США в отношении Ирана».

Чем ответит Иран догадаться несложно, полагает Велизаде. Но тут речь, естественно, идет не о прямых действиях в отношении США, а о косвенных.

«В частности, в регионе есть ряд стран с ощутимым присутствием Ирана, где у него имеются свои интересы и свои опорные базы. Это Ирак, Афганистан. Это Сирия, где наяву присутствуют иранские вооруженные силы. Там, скорее всего, напряжение будет расти. Усилится давление на военные подразделения США, размещенные в Сирии, и, скорее всего, американцы будут вынуждены увеличить затраты на продолжение своего военного присутствия там. Это, конечно, не то же самое, что вынужденные затраты Ирана в связи с поддержанием ядерной программы и удержанием на плаву своей экономики, но все-таки тоже, по силе возможностей, ответ иранской стороны Соединенным Штатам.

То есть, речь идет и о войне нервов, и о ресурсной войне. Очевидно, у кого их окажется больше, эффективнее, тот и победит. Но надо иметь в виду также, что ресурсы бывают не только материальные, но и моральные, если хотите, и политические. И вот тут все становится не таким уж очевидным. Ведь в последние годы Штаты во многом сталкиваются с неприятием своей политики на Ближнем Востоке, где сильны интересы Ирана. Поэтому говорить о том, что позиции США в этом регионе достаточно крепки, тоже не приходится.

Вообще, в обозримой перспективе нынешняя ситуация, видимо, останется неизменной. Единственная надежда на возможный позитивный перелом ситуации связана с грядущей предвыборной президентской гонкой в Америке. В зависимости от того, как будет строиться эта кампания, чем именно она будет характеризоваться, мы сможем уже делать какие-то выводы и о том, способен ли измениться вектор внешней политики будущего руководства США в отношении Ирана», — заключил политолог.

И все же на наш взгляд, несмотря на так называемые моральные и политические ресурсы Ирана решение вопроса будет зависеть от ресурсов материальных.