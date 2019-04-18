Игорь Пономарев сделал выбор между «Нефтчи» и «Карабахом»

Бывший наставник агдамского «Карабаха» Игорь Пономарев высказал свое мнение по поводу шансов «скакунов» выиграть премьер-лигу Азербайджана по футболу.

«Я много сезонов провел в «Нефтчи», естественно, болею за них. Но я также болею за «Карабах», где работал. Но сегодня мое сердце с «Сабахом». Отдать предпочтение «Нефтчи» или «Карабаху» сложно. Во всяком случае, «Карабах» сегодня более стабильная команда. И опыта у них побольше. Думаю, что, скорее всего, у «Карабаха» больше шансов занять первое место. Но это футбол, где может победить любая из этих команд», — заявил Пономарев.