Игор Митрески: «Нефтчи» пока удивляет своими результатами

Бывший защитник азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Игор Митрески высказал azerisport.com свои ожидания от предстоящего матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против израильской «Бней Иегуды».

«Меня радуют последние успехи бывшей команды. Думаю, «Нефтчи» вернулся туда, где ему и место. Обыграв российский «Арсенал», они сделали большое дело, причем одержали уверенную победу. Это многого стоит. Для меня это вообще подвиг. Израильская команда им по зубам. Сегодня должны забить, как минимум, 1-2 мяча, чтобы в ответной встрече чувствовать себя комфортнее. «Нефтчи» пока удивляет своими результатами. Надеюсь, так и продолжит.

«Карабах» также молодец. Я ожидал, что они пройдут АПОЭЛ, но чтобы на выезде их обыграть. Это большое дело. Удачи и «Нефтчи», и «Карабаху», — заявил Митрески.