Игорь Криушенко: Чемпион Беларуси может обыграть «Карабах» в Баку

Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко высказал свои ожидания от предстоящего сегодня первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и белорусским БАТЭ.

«Для БАТЭ важно будет забить и постараться не проиграть. Это задача-минимум. Хозяева в свою очередь постараются забить и не пропустить, создав тем самым задел перед ответной игрой. Это стратегия двухраундового противостояния. Для меня БАТЭ фаворит. Хотя соперник очень серьезный. Но чемпион Беларуси способен решить задачу максимум и обыграть «Карабах» в Баку. Я плохой прогнозист. Но поставил бы на результативную ничью», — заявил Криушенко.

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