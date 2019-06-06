Игорь Додон собирается распустить парламент Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон, выступая в четверг на открытии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил, что может распустить парламент республики уже в начале следующей недели, сообщает ТАСС.

«Буквально в ближайшие дни мы можем создать новое правительство Молдовы, — сказал Додон. — Потому если до воскресенья не будет создано парламентское большинство и правительство, мне придется распустить парламент на следующей неделе, в понедельник».

«Уверен, что в случае формирования нового правительства в течение максимум года-полутора ситуация в Молдове кардинально изменится. И многие сидящие здесь западные инвесторы придут в Молдову, потому что это будет им интересно», — добавил президент.

После парламентских выборов 24 февраля республика впервые за свою историю оказалась в ситуации, когда депутаты не могут даже избрать председателя законодательного собрания и сформировать органы управления.