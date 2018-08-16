ИГИЛ взяло ответственность за теракт в Кабуле

Террористическая группировка Исламское государство заявила, что смертоносный теракт в образовательном учреждении Кабула совершил один из ее боевиков. Об этом говорится в сообщении связанного с террористами агентства Amaq, передает Reuters.

Агентство заявило, что у боевика ИГИЛ был пояс смертника.

Напомним, 15 августа в Кабуле произошел взрыв в образовательном учреждении Mawoud Academy на западе афганской столицы, когда студенты находились в аудиториях. Во время теракта погибли 34 человека, 56 получили ранения.

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