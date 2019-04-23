ИГ взяло ответственность за теракт в Шри-Ланке

В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.