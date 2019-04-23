ИГ взяло ответственность за теракт в Шри-Ланке

 «Исламское государство» взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, передает агентство Рейтер.
При этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.
Погиб 321 человек, более 520 пострадали.
Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля в стране объявлено днем траура.(РИА Новости)
| 2019-04-23T15:21:26+00:00 23 апреля 2019, 18:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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