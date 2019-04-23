ИГ взяло ответственность за теракт в Шри-Ланке

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке, передает агентство Рейтер.
При этом группировка не предоставила доказательств своей причастности к атакам на острове.
В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов: первые шесть прогремели в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой — в Дехивале на западе острова, восьмой — в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.
Погиб 321 человек, более 520 пострадали.
Задержаны 40 подозреваемых. Двадцать третье апреля в стране объявлено днем траура.(РИА Новости)