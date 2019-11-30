ИГ взяло ответственность за теракт в Лондоне

Террористическая группировка ИГ взяла на себя ответственность в связи с произошедшим инцидентом возле Лондонского моста. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в ходе ЧП в столице Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. В результате погибли два человека.

Данный инцидент был признан терактом. По словам представителей террористической группировки, к нападению в Лондоне причастен один из их боевиков.

По данным полиции, злоумышленником является 28-летний Усман Хан, который в 2012 году за участие в террористической деятельности был осужден и освобожден под расписку.

| 2019-11-30T23:02:18+00:00 1 декабря 2019, 00:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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