ИГ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за прогремевший в четверг взрыв в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на сетевые ресурсы исламистов.

Согласно данным МВД Афганистана, шесть человек погибли в результате взрыва рядом с университетом национальной обороны в столице Афганистана Кабуле. Кроме того, как позже сообщил телеканал 1TV News со ссылкой на полицию, 16 человек, включая 4 гражданских лиц, были ранены.