ИГ взяло на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

Джихадистская группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане. Соответствующее заявление было размещено на исламистском пропагандистском портале «Амак». Об этом в понедельник, 30 июля, сообщила международная организация SITE, отслеживающая информацию об исламистских террористахв интернете.

Накануне автомобиль наехал на семерых иностранных туристов, путешествующих по Таджикистану на велосипедах. В результате нападения погибли два гражданина США, один швейцарец и подданный Нидерландов. Еще три человека получили ранения. Власти страны рассматривают происшествие как террористический акт, заявил глава МВД республики Рамазон Рахимзода.

Полиция Таджикистана провела поиски нападавших в районе поселка Дангара. По информации властей, при задержании погибли три человека. В распоряжении нападавших имелись ножи и огнестрельное оружие.

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