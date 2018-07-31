ИГ взяла на себя ответственность за нападение на туристов в Таджикистане

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла ответственность за нападение на иностранных туристов в Таджикистане, жертвами которого стали четыре человека, сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.

В понедельник при попытке вооруженного сопротивления были уничтожены трое преступников, принимавших участие в нападении на туристов. По подозрению в причастности к инциденту задержаны еще несколько человек.

Ранее в пресс-службе МВД Таджикистана сообщили, что 29 июля в результате наезда автомобиля в Дангаринском районе Хатлонской области погибли четверо иностранных туристов, путешествовавших по стране на велосипедах — два гражданина США, гражданин Нидерландов и гражданин Швейцарии. Еще трое иностранных туристов получили травмы.