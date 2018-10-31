ИГ вновь занимает территории в Сирии

Из-за неспособности США и «Сирийских демократических сил» эффективно бороться с террористами в Заевфратье, террористическая группировка «Исламское государство»  занимает ранее освобожденные территории. Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Пользуясь неспособностью Соединенных Штатов и отрядов СДС эффективно бороться с террористами в Заевфратье, группировки ИГИЛ вновь занимают ранее освобожденные территории», — сказал он.

Конашенков уточнил, что террористы ИГ закрепились в районе населенных пунктов Хаджин, Эс-Суса, Эс-Сафана, Эль-Марашда И Эль-Багуз Эль-Фокани.

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| 2018-10-31T16:44:45+00:00 31 октября 2018, 19:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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