ИГ вновь занимает территории в Сирии

Из-за неспособности США и «Сирийских демократических сил» эффективно бороться с террористами в Заевфратье, террористическая группировка «Исламское государство» занимает ранее освобожденные территории. Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Пользуясь неспособностью Соединенных Штатов и отрядов СДС эффективно бороться с террористами в Заевфратье, группировки ИГИЛ вновь занимают ранее освобожденные территории», — сказал он.

Конашенков уточнил, что террористы ИГ закрепились в районе населенных пунктов Хаджин, Эс-Суса, Эс-Сафана, Эль-Марашда И Эль-Багуз Эль-Фокани.

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