ИГ может объявить о новом главаре через пару недель

США считают, что террористическая группировка «Исламское государство» после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади может объявить о своем новом главаре через пару недель. Такое мнение высказал в среду и.о. главы Центра по борьбе с терроризмом США Национальной разведки США Рассел Треверс, выступая на слушаниях в комитете внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

«Нет сомнений в том, что ликвидация главаря значительная потеря для ИГ, большой удар, — сказал он. — США и возглавляемая ею коалиция достигли огромного успеха в ликвидации руководства ИГ и «Аль-Каиды». Думаю, что через несколько дней или недель мы услышим объявление о новом лидере».

По мнению Треверса, также возможны объявления со стороны «Аль-Каиды» о новых атаках против Запада.

| 2019-10-30T22:08:17+00:00 30 октября 2019, 23:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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