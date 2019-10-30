ИГ может объявить о новом главаре через пару недель

США считают, что террористическая группировка «Исламское государство» после ликвидации Абу Бакра аль-Багдади может объявить о своем новом главаре через пару недель. Такое мнение высказал в среду и.о. главы Центра по борьбе с терроризмом США Национальной разведки США Рассел Треверс, выступая на слушаниях в комитете внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

«Нет сомнений в том, что ликвидация главаря значительная потеря для ИГ, большой удар, — сказал он. — США и возглавляемая ею коалиция достигли огромного успеха в ликвидации руководства ИГ и «Аль-Каиды». Думаю, что через несколько дней или недель мы услышим объявление о новом лидере».

По мнению Треверса, также возможны объявления со стороны «Аль-Каиды» о новых атаках против Запада.