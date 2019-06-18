Идлиб: что произошло между Россией и Турцией?

На днях наблюдательный пункт турецкой армии Шер Магхар подвергся миномётному обстрелу в Идлибе. Выпущено 35 мин, нанесён материальный ущерб, 3 турецких солдата получили лёгкие ранения. Почти одновременно Анкара обвинила в обстреле Дамаск, а Россия – боевиков Тахрир аш-Шам.

После обвинений в адрес сирийской армии, Анкара попросила Россию надавить на Дамаск и обеспечить полное прекращение огня со стороны САА. В свою очередь Россия обвинила в произошедшем протурецких боевиков.

Президент Турции Эрдоган заявил, что Асад и его сторонники ответят за атаки на наблюдательные пункты ВС Турции в Идлибе. Как последствие событий, на севере провинции Алеппо протурецкие боевики сбили российский БПЛА Орлан-10.

Примечательно, что беспилотник осуществлял полет между авиабазой Менах и городом Азаз, где в настоящее время сирийская армия не проводит никаких операций. Там же присутствуют вооружённые силы Турции. Параллельно этим событиям, Путин и Эрдоган успели поговорить по телефону, но ни к каким результатам это не привело. Возможно, результаты будут после встречи лидеров на саммите G-20 в Японии, «друзья» будут мочить друг друга подконтрольными себе силами в Идлибе.

Тут кстати нужно добавить, что неделей ранее обстрелу подвергся российский наблюдательный пункт в северной Хаме, причем персонал пришлось в крайне спешном порядке эвакуировать. А также была серия нападений на российские базы в Латакии и Хаме. Так что весьма вероятно, что партнеры передали, таким образом, друг другу «привет». Эрдоган, понятно, не может обвинить российские войска, но зато у него всегда есть Асад, который ответит за все, а у Путина есть «идлибские головорезы». Так что существует определенный паритет по «козлам отпущения», на которых всегда можно все свалить.

Россия и Турция солидарны по многим региональным вопросам, в том числе по палестино-израильскому конфликту – глава МИД Турции отметил, что односторонние шаги США по Иерусалиму не способствовали миру на Ближнем Востоке. Причем оба государства не поддерживают политику Вашингтона в антииранском устремлении, но, тем не менее, не отказываются от шанса стать в этом вопросе посредниками и вынести для себя определенные выгоды.

Несмотря на все соглашения по системам С-400, союз Анкары и Москвы можно рассматривать только как ситуативный. Для Москвы важна целостность и неприкосновенность проекта «Турецкий поток», а также какое-то спокойствие в Сирии. По Сирии не все однозначно — спокойствие здесь весьма условное и взрывоопасное. Причем как быть дальше и как сдвинуть сирийский процесс с мертвой точки никто не имеет представления, так как ни Асад, ни боевики, ни курды, ни США не имеют стратегического перевеса.

Что же касается проекта «Турецкий поток», то даже после всех споров по скидкам, вопрос остался открытым. Несмотря на то, что проект выгоден всем, и Турции в том числе, права дожимать блокадную Россию никто не отменял, и Анкара намерена им воспользоваться.

Вашингтон обо всех этих разногласиях и противоречиях прекрасно знает и понимает, что этот союз существует до первого реального столкновения интересов по острым вопросам. Кстати иранский пример тут показателен, так как союзники по астанинскому формату практически «умыли руки».

На фоне всего геополитического происходящего экономическое положение и Турции, и России не улучшается, а только лишь ухудшается. Причем, на Турции это сказывается сильнее. Поэтому США, имея баланс прочности больше, чем геополитические авантюристы, будут и дальше дожимать, пока и те и другие не пересмотрят свою политическую программу в отношениях с Западом и свое поведение в регионе.