Идею привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату» отвергли в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины «решительно осуждает любые контакты» с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Как заявила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко на брифинге в понедельник, Киев не считает, что возможные контакты с представителями республик Донбасса будут «направлены на достижение мира».

По ее мнению, «формула установления мира на Украине очень простая» и заключается, среди прочего, в возможности страны установить контроль «над государственной границей». (РИА Новости)