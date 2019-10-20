Идея на миллион

Как показывает мировой опыт, успешные стартапы способствуют развитию экономики, улучшают технологические преимущества, создают новые рабочие места. Во многих странах мира стартапы давно поддерживаются государством и частным сектором. Азербайджанское правительство в последние годы также стремится стимулировать создание инновационных продуктов и решений, которые могут стать фундаментом для успешного бизнеса.

Как сказал недавно председатель правления Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Турал Керимли, в нашей стране стартапам может быть выделено 300 тыс. долларов, или до 500 тысяч манатов грантов, и уже выделено до 7 млн. манатов кредитов.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев заявил «Зеркало», что наше правительство заинтересовано в стартапах, и это видно по деятельности ряда министерств.

«Многие стартапы имеют футуристический характер, но это не означает, что их надо списывать со счетов. При этом надо помнить, что «выстреливает» всего 1 стартап из 10. Необходимо, чтобы перспективы стартапа оценивала комиссия, состоящая из специалистов. Должен быть серьезный отбор тех, кто получают гранты, так как стартап должен в будущем окупить инвестиции», — сказал эксперт.

Для воплощения многих идей, по его словам, нужна финансовая поддержка, однако те, кто вкладываются в стартапы, могут получить большую прибыль.

«Так, в Беларуси сейчас данная сфера активно поддерживается правительством. Вложенные в стартапы 20 тысяч долларов в итоге принесли государству 10 миллионов долларов»,- рассказал эксперт.

Н.Агаев считает, что для развития стартапов в нашей стране нужен госзаказ, так как частный бизнес не особо заинтересован в таких проектах.

Он также прокомментировал тот факт, что в Азербайджане зарегистрированы девять зарубежных стартапов — три израильских, три украинских и три российских.

«То, что есть зарубежные стартапы — хорошо, так как создается конкурентная среда. Нередко граждане одного государства получают гранты на стартапы от другого государства. Главное, чтобы сторона, дающая деньги, получала свою долю от прибыли стартапа.

Эксперт отметил, что в Азербайджане вряд ли получится организовать производство в высокотехнологичных сферах, в отличие, скажем, от России и Беларуси.

«Но что-то, конечно, мы можем производить, плюс продавать идеи, макеты. Сейчас Азербайджан отстает по многим позициям от других стран. Скажем, в Сумгайыте производят солнечные панели по технологии 1969 года. Весь мир уже перешел на 300 мм. панели, а у нас они 150 мм. Может быть, развитие стартапов все-таки даст толчок применению новых технологий», — говорит он.

По его словам, обычно стартапы воспринимаются как прерогатива молодежи, но это не обязательно так. И люди в возрасте могут быть генераторами новаторских решений.

«Например, у меня было порядка 29 креативных идей, из которых 6 в итоге воплотились в жизнь. Но многие идеи в нашей стране по тем или иным причинам не находят применения. Так, в свое время, мной была предложена идея использования старых машин. Можно было бы убрать у них верх и возить на них летом людей от остановки до пляжа. Эта услуга пользовалась бы популярностью у пожилых, у семей с маленькими детьми. Были идеи и связанные с элементами умного дома. В свое время мной был изобретен прибор для очистки крови. Также я создал прибор, позволяющий определять глубину наркоза. Но в Минздраве почему-то посчитали, что медицинские приборы должны изготавливать люди, имеющие медицинское образование»,- сказал Н.Агаев.

Такой подход, по его словам, неверен, ведь главное, чтобы при создании соблюдались определенные первичные требования, скажем, к качеству материалов. Эксперт отметил, что были и идеи в сфере оборонной промышленности, но отечественной оборонной промышленности проще что-то скопировать, нежели создать с нуля.

Чаще всего, как говорит Н.Агаев, стартапы связаны с программным обеспечением, IT сферой, медициной. Но есть и люди, выбирающие другие области, например, дизайн. Тут, по его словам, можно привести в пример историю одиннадцатилетнего мальчика, который сделал состояние на галстуках-бабочках.

«Есть много направлений, в которых можно себя проявить. Так, в ближайшие годы нужно изобрести мобильные очистительные установки для воды, которые можно продать странам Персидского Залива, Африке. Сейчас на эти цели получил грант один итальянец, но можно было бы его опередить», – говорит он.

Эксперт считает, что одна из проблем в том, что в нашей стране немного тех, кто мыслит креативно. Он рассказал, что как-то был объявлен конкурс на идею утилизации полимерных отходов, и за нее было предложено 1000 долларов, однако никаких идей так и не поступило.

«Посмотрите, чем увлекаются молодые люди в нашей столице. Если пройдетесь по улицам, то увидите, что 8 из 10 молодых людей, «сидит» в смартфоне. И они там не ищут какую-то полезную научную информацию, а, в основном, листают инстаграм.

В регионах у молодых людей есть большая необходимость пробиваться за счет своего труда и ума, потому они более перспективны. Иногда, — говорит Н.Агаев,– послушаешь обычного пастуха, а у него больше свежих идей, нежели у многих выпускников престижных факультетов. Но проблема в том, что такие люди не знают, как применить свои идеи, к кому обратиться».

Нужно, как полагает он, уже в старших классах выявлять талантливых учеников и предоставлять им возможности для развития, проводить для них различные мастер-классы.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил «Зеркало», что интересные идеи должны финансово поощряться. Выдача грантов, по его мнению, оправдает себя, если будет соблюдаться прозрачность.

«Если стартап будет перспективным, то можно легко продать идею, но лучше продавать уже готовый продукт. Однако нужно, чтобы была большая информированность по поводу поддержки стартапов. Для этого соответствующую информацию следует распространять в школах среди учащихся 9-11 классов, в университетах, на различных предприятиях»,–говорит он.

В период СССР на предприятиях были рационализаторские предложения со стороны работников, которые поощрялись. В советское время, как заявил эксперт, наука во всех республиках, в том числе в Азербайджане, развивалась лучше, чем сейчас.

«Но многие изобретения советских ученых нередко воровали на Западе, выдавали за свои, и патентовали. Сейчас важно не допустить прежних ошибок, и учитывать мировой опыт в развитии стартапов»,–резюмировал Дж.Исмаилов.