Ибрагим Калын призвал отменить решение о присуждении Нобелевской премии по литературе

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын призвал отменить решение о присуждении Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, отрицающему геноцид в Сребренице и защищающему сербских военных преступников, сообщает Агентство Анадолу.

Как написал Калын в Twitter, 9 декабря Нобелевская премия по литературе за 2019 год будет вручена Петеру Хандке, поддерживающему бывшего лидера сербов Слободана Милошевича и отрицающему геноцид в Сребренице.

«Необходимо отменить это неразумное и позорное решение. Нобелевскую премию нельзя присуждать тому, у кого нет совести. Или это делается для поощрения нового геноцида?», — написал Калын.

 

| 2019-12-08T02:53:40+00:00 8 декабря 2019, 11:10|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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