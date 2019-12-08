Ибрагим Калын призвал отменить решение о присуждении Нобелевской премии по литературе

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын призвал отменить решение о присуждении Нобелевской премии по литературе австрийскому писателю Петеру Хандке, отрицающему геноцид в Сребренице и защищающему сербских военных преступников, сообщает Агентство Анадолу.

Как написал Калын в Twitter, 9 декабря Нобелевская премия по литературе за 2019 год будет вручена Петеру Хандке, поддерживающему бывшего лидера сербов Слободана Милошевича и отрицающему геноцид в Сребренице.

«Необходимо отменить это неразумное и позорное решение. Нобелевскую премию нельзя присуждать тому, у кого нет совести. Или это делается для поощрения нового геноцида?», — написал Калын.