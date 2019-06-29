Ибица, часы и грустные размышления

Часы марки Richard Mille Tourbillon F1 McLaren RM 50−03/01, украденные на Ибице у 22-летнего азербайджанца, превратились в своеобразную лакмусовую бумагу, демонстрирующую как плачевное состояние отечественной прессы, так и ненасытность отечественных нуворищей и их чад. И ладно бы эти нувориши заработали свои состояния в качестве бизнесменов. Нет же, перед нами пример того, как растрачивает деньги сын одного из самых влиятельных и известных отечественных государственных чиновников.

Отец и сын сейчас хаотично ищут оправдание скандалу, в который они влипли. Потому что, как ни крути, а носить на руках часы, стоимостью чуть ли не в годовой бюджет отечественного телеканала, мягко говоря, не правильно. Скажу больше — это признак дурных манер и «гермямишества». Человек, привыкший жить в достатке, получивший хорошее образование и воспитание никогда не будет стремиться выделяться за счет дорогих часов или авто. Он будет выделяться своими реальными достижениями в карьере, своим интеллектом, своей благотворительной деятельностью и следом в истории.

Собственно, мы уже видели недавно пример того, как в Азербайджане шиковала семья экс-министра транспорта Зии Мамедова. Выходки его сына, сорившего деньгами, в итоге и сыграли с данной семьей злую шутку. Зию Мамедова сняли с должности. К сожалению, Генеральная прокуратура не стала изучать вопрос его сказочного обогащения. А жаль. Уверен, что такие бы богатства вылезли наружу, что, как говорится, не в сказке сказать, не пером описать.

Но, справедливости ради отмечу, что Зия Мамедов – далеко не единственный сказочно обогатившийся на министерском посту отечественный чиновник. Им имя легион. И некоторые из них, лишившись должностей, продолжают вести образ жизни нуворишей. Отец обокраденного на Ибице чиновника также уже накопил на многие поколения вперед, своим внукам и даже правнукам. Но вот должности он лишаться никак не хочет. Потому, что она – его хлебное дерево.

Поэтому, он и прибег к помощи прессы, как отечественной, так и российской. В итоге, в наших родных СМИ вначале сын чиновника вдруг стал «бизнесменом». Нет, я допускаю, что формально этот молодой человек может заниматься бизнесом, но первичные капиталы всей этой семьей были получены за счет банального воровства государственных средств со стороны его папаши. Причем, как сам обокраденный молодой человек, так и его родитель это прекрасно знают. Но где это видано, чтобы коррупционер добровольно признавался в своей коррумпированности?!

С его точки зрения, проще попытаться, через подконтрольные СМИ, свалить вину на кого-то другого. В итоге, в ряде азербайджанских изданий и социальных сетях, как по команде, появилась информация о том, что ограблен на Ибице якобы был сын российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова. Кончилось все это тем, что законный представитель Фархада Ахмедова Наиль Шахвердиев от имени бизнесмена послал в СМИ опровержение.

В нем опровергается утверждение интернет-порталов о том, что эти часы принадлежат сыну Фархада Ахмедова. В опровержении заявляется, что ни у Фархада Ахмедова, ни у его сына нет наручных часов Richard Mille 50-03 MCLaren F1. И эти часы никак не могли быть похищены у сына Фархада Ахмедова. То есть, попытка оболгать невиновного человека с треском провалилась.

После этого, происходит следующее. Российский «Росбалт» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что часы, украденные у молодого азербайджанца на Ибице, оказались не оригиналом, а репликой стоимостью 1200 долларов. Эту новость, снова как по команде, распространили очень многие отечественные СМИ. Проводить собственное расследование, дабы убедиться в том, насколько прав «Росбалт», они не стали.

Я же предположу, что перед нами вторая, после попытки повесить все на сына Фархада Ахмедова, попытка всеми силами «замять» громкое дело. И очень жаль, что многие уважаемые мною коллеги согласились играть в эту игру. Жаль потому, что истина, конечно же, выплывет. И она, как мне кажется, будет совсем не такой, как пишет российский «Росбалт». Я лично предполагаю, что правы утверждающие, что часы на Ибице украли у сына одного очень высокопоставленного отечественного чиновника.

Отец ограбленного на острове парнишки получает высокую зарплату, но ее сумма за многие десятилетия не составляет и половины того, что было потрачено на Richard Mille Tourbillon F1 McLaren RM 50−03/01. А значит, ему придется отвечать, откуда же средства на покупку часиков? Ведь, президент Азербайджана Ильхам Алиев, не раз публично призывал отечественных чиновников и их чад к скромности. Сам он, кстати, носит очень недорогие для человека его статуса, часы.

Хотя, дело ведь не только в часах. Достаточно проехаться по побережью Каспия, вдоль пляжей, чтобы увидеть, что оно усеяно виллами отечественных нуворишей. Стоимость каждой из них исчисляется миллионами евро. И правительственная резиденция главы государства выглядит на фоне этих вилл, мягко говоря, бледно. Откуда деньги на все это богатство?

Жду теперь, когда «Росбалт» или какое-нибудь иное зарубежное СМИ, со ссылкой на некий осведомленный источник, поведает нам, что все эти виллы являются репликой, дешевой подделкой. Ну, или плодом нашей фантазии. И все это, с радостью и без малейшего сомнения, опубликуют многие отечественные СМИ. Видя то, как пытаются скрыть имя сына обокраденного в Испании чиновника, я уже ничему не удивлюсь.