I вице-президенту Федерации волейбола Азербайджана вручен орден «Эмек» второй степени

В связи с присуждением по распоряжению президента Ильхама Алиева первому вице-президенту Федерации волейбола Азербайджана Фаику Гараева ордена «Эмек» второй степени за заслуги в развитии спорта в стране, проведено мероприятие.

В церемонии 60-летнего специалиста поздравил и рассказал о его карьере председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги», вице-президент ФВА, депутат Джавид Гурбанов. Дж.Гурбанов сказал, что жизнь Ф.Гараева связана с волейболом, большую часть жизни он посвятил данной сфере.

После было зачитано распоряжение президента, и Дж.Гурбанов вручил орден «Эмек» Ф.Гараеву.