И в России будут «заслуженные журналисты»

Президент России подписал указ об учреждении профессионального звания «Заслуженный журналист РФ». В документе также говорится об установлении звания «Заслуженный работник связи и информации РФ». Высокого звания удостоятся те, кто проработал в прессе не менее 20 лет и уже имеет награды Союза журналистов или поощрения федеральных или региональных органов власти за профессиональную деятельность. Инициатором учреждения звания выступил председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

Претендент на звание должен объективно освещать события общественно-политической и культурной жизни, создавать свой авторский стиль, популяризировать наследие России, русский язык и языки народов РФ, говорится в указе.

Как сказал в беседе с «МК» председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, он рад, что наконец-то появится звание, о необходимости которого говорилось в последние 20 лет на каждом съезде союза, и гордится тем, что был услышан президентом.

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