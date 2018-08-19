И у проституток должны быть права

Несколько лет назад правозащитная организация Amnesty International приняла резолюцию, в которой требовала легализовать добровольные секс услуги. Согласно информации, размещенной на сайте организации, выработке политики по защите прав работников секс-индустрии посвящено два года.

Цель политики, предлагаемой Amnesty International, заключается в том, чтобы укрепить защиту прав работников секс-индустрии, которые зачастую оказываются в числе наиболее отчуждённых женщин в обществе.

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15 августа в социальных сетях распространилось видео масштабной операции по выявлению подпольных притонов в Сумгайыте. На видео видно, как задерживают не только «жриц любви», но и их клиентов.

Полиция насильно сажает их в автобусы для доставки в полицейский участок. При этом женщины, среди которых немало далеко не молодых проституток, скрывают лица и требуют, чтобы их не снимали на камеру. Согласно информации, распространенной правоохранительными органами, операции были проведены на территории ресторанов «Металлург», «Гызлар булагы» и «Гойча».

Однако, согласно статье 524 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, занятие проституцией влечет лишь наложение штрафа в размере 100 манат (continent-online.com). И в этом кодексе ничего не говорится о том, что сотрудники правоохранительных органов должны задерживать представителей сексуального бизнеса в массовом порядке и доставлять в отделения полиции.

Как заявил # правовед Эркин Гадирли, если бы в Азербайджане проституция была легализирована, то в этом случае действия представительниц сексуального-бизнеса регулировались бы законом, за нарушение статей которого их можно было бы привлечь к административной или уголовной ответственности.

«Так как в нашей стране проституция не легализирована, занятие проституцией не является уголовно наказуемым деянием. В данном случае речь может идти о привлечении к ответственности владельцев притонов», — заявил Эркин Гадирли.

Согласно статье 244 Уголовного кодекса Азербайджана организация, содержание притонов для занятий проституцией или предоставление жилых помещений для этой цели — наказывается общественными работами на срок от 200 до 240 часов, либо исправительными работами сроком до 2 лет, либо лишением свободы до 3 лет.

Мы решили выяснить, были ли случаи привлечения к ответственности владельцев заведений, в которых были задержаны представители сексуального бизнеса. С этим вопросом мы обратились к начальнику уголовного розыска Управления полиции Сумгаита Вугару Бабаеву. По словам начальника, операция была проведена на основании поступившей в отделение информации об «очагах разврата». «Мы приняли в отношении задержанных соответствующие административные меры и отпустили на свободу», — заявил Вугар Бабаев.

«А владельцы «очагов разврата» были привлечены к уголовной ответственности?», — поинтересовался наш журналист.

«Я не знаю, обратитесь с этим вопросом в следственный отдел», — посоветовал начальник отдела.

Мы связались с начальником следственного отдела Управления полиции Сумгаита Физули Ахмедовым и попросили ответить на вопрос о том, были ли привлечены к уголовной ответственности владельцы ресторанов, в которых были задержаны представители сексуального бизнеса. К сожалению, Физули Ахмедов отказался ответить на наши вопросы. «Обратитесь в пресс- службу Министерства внутренних дел», — сказал нам начальник Следственного отдела.

Мы обратились в пресс- службу МВД.

Сотрудник пресс-службы МВД Орхан Мансуров пообещал выяснить, были ли привлечены к ответственности, владельцы ресторанов в которых произошло задержание представительниц сексуального бизнеса. Однако, к сожалению, мы так и не дождались звонка из пресс-службы МВД.

P.S. Хотим напомнить, что задержание представителей сексуального бизнеса кроме социальных сетей было также продемонстрировано в средствах массовой информации.

Мы надеемся на то, что сотрудники полиции все же привлекут владельцев выявленных притонов к уголовной ответственности и не будут больше загонять представителей сексуального бизнеса в массовом порядке в автобусы.

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