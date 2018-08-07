И «Такси» не помогло

Французский актер Сами Насери, исполнивший главную роль в фильме «Такси», получил травму в драке в одном из ночных клубов в Москве. Он обратился в НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в справочной больницы.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа в караоке-клубе Voice на углу Тверской улицы и Старопименовского переулка. Насери находился там с братом, они отдыхали и пили алкоголь.

Насери получил закрытую черепно-мозговую травму, сообщил источник «Интерфакса». По данным агентства «Москва», актера ударил рукой по лицу один из посетителей, с которым у него произошел конфликт.

Актеру оказали помощь, в тот же день его выписали.

Полиция начала проверку. По данным «Интерфакса», участников конфликта задержали, ими оказались приезжие из Белоруссии.

Сами Насери 57 лет. В июле 2018 года он сообщил RT, что уже 11 месяцев живет в России, но просить гражданство пока не собирается.

В марте 2017 года уголовный суд Парижа оштрафовал Насери на 800 евро за разбитое в драке стекло, напоминает Europe1. В июне 2015 года он заплатил 1500 евро штрафа за употребление наркотиков.

31 просмотров