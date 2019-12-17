И снова рука Кремля?

Главному каталонскому сепаратисту пока что удается избегать справедливой расплаты за свои деяния. 16 декабря суд Брюсселя во второй раз отложил рассмотрение дела об экстрадиции в Испанию экс-главы Женералитата (правительства) Автономного Сообщества Каталония Карлеса Пучдемона и двух его сподвижников, обвиняемых испанскими властями в подстрекательстве к мятежу, передает ТАСС. Слушания отложены до 3 февраля.

«Судебные слушания отложены. Суд прислушался к нашим аргументам и принял решение перенести рассмотрение дела на 3 февраля», — сообщил представитель защиты Пучдемона журналистам.

В рамках этого процесса бельгийский суд должен принять решение, выполнять ли три европейских ордера на арест, выданных Верховным судом Испании в отношении Карлеса Пучдемона и бывших членов каталонского правительства Антони Комина и Луиса Пуча. В правительстве Пучдемона Комин занимался вопросами здравоохранения, Пуч руководил департаментом по культуре при правительстве региона.

На заседании суда Пучдемон попросил отложить слушания до того момента, как Европейский суд юстиции определится, может ли он воспользоваться правом неприкосновенности как избранный депутат Европарламента (ЕП). Напомним, в соответствии с демократическими процедурами, даже находясь в бегах, экс-глава Каталонии был выбран в ЕП в мае этого года от своего региона, однако не получил мандата депутата и не был внесен в официальный список евродепутатов, поскольку Каталония остается частью Испании, и, соответственно, список евродепутатов от этой страны формирует Мадрид. Чтобы войти в него, Пучдемон должен был бы вернуться в Испанию и принести присягу на верность испанскому народу. Но даже если бы он захотел это сделать, ему бы вряд ли удалось присягнуть, поскольку сразу по возвращении в Испанию он был бы арестован как организатор незаконного сепаратистского референдума.

Тем временем, в самой Каталонии сепаратисты не унимаются. Там властям пока не удается положить конец массовым акциям, участники которых выступают за отделение территории от страны. Очередные митинги намечены на 18 декабря у барселонского стадиона «Камп Ноу» перед матчем футбольных клубов «Барселона» — «Реал Мадрид». Сформированная в автономии группа протеста Tsunami Democratic пообещала вывести на улицы до 18 тысяч человек. Это будут очередные протесты в ряду возникших в связи с вынесением судебного приговора девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости Каталонии в 2017 году.

Каталонская полиция обеспокоена и уже заявила, что может и не обеспечить полную безопасность проведения матча. По ее мнению, в этот день поединок между «Реалом» и «Барселоной» проводить невозможно. Отмечается, что в полиции не могут гарантировать безопасный проезд автобуса мадридцев из-за нехватки сотрудников. Одним словом, в Барселоне ждут поддержки в виде дополнительных сил полиции из других регионов.

Кстати, испанские СМИ отмечают, что инициатор предстоящей акции, раскручиваемое сегодня движение «Демократическое цунами» (Tsunami Democratic), наиболее активно призывающее к протестам в Каталонии – важнейший из примеров возможной кооперации внутрииспанских сепаратистских сил с внешними, ставящими целью ослабить пиренейское государство.

И сейчас в Испании в разжигании внутригосударственных политических проблем вновь подозревают российских граждан. Недавно в испанском городе Жирона задержали гражданина Украины, который вместе с россиянином направлялся во Францию на автомобиле Mercedes с белорусской регистрацией. И, как написало испанское издание El Mundo, у полиции есть сведения о том, что двое задержанных могут быть связаны с попыткой российских шпионов повлиять на политическую ситуацию в Каталонии.

Сообщается, что само задержание произошло еще 4 октября. Россиянина и украинца задержали в связи с тем, что в их машине испанские правоохранители нашли гранату М-75 «в идеальном состоянии».

Во время слушаний в суде стало известно, что граждане РФ и Украины имеют отношение к российской разведке, а именно к предполагаемому сотруднику ГРУ Денису Сергееву, который работает под именем Сергей Федотов. Исследовательская группа Bellingcat называла его третьим участником отравления в британском Солсбери экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Следователи подозревают, что украинец и россиянин имели связь с российскими хакерами, которые помогали поддерживать активность сепаратистских сайтов в день нелегального референдума об отделении Каталонии два года назад.

Следствие пока продолжается, но само по себе зафиксированное событие дает основания предполагать, что Кремль по-прежнему делает ставку на необъявленную войну против целостности не только консолидированного Запада, но даже отдельных его государств, где это только возможно.