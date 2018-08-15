И смерть имеет скорость

«Смерть — это одна из последних больших тайн человечества. Многие механизмы, происходящие в нашем организме во время смерти, почти не изучены, — пишет немецкое издание Stern. — Американские ученые отчасти пролили свет на эти процессы, по крайней мере, на клеточном уровне. Они наблюдали за тем, как смерть шагает по клеткам, и измерили, с какой скоростью она движется».

Клетки погибали в результате естественного процесса, известного как запрограммированная смерть клетки. Так называемый апоптоз происходит в здоровом организме миллиарды раз ежедневно и служит для удаления из него определенных клеток, поясняет автор публикации.

Наблюдая под микроскопом за клетками, взятыми из яиц лягушек, биологи Сяньжуй Чэн и Джеймс Феррелл из Стэнфордского университета выяснили, что клеточную смерть вызывают импульсные волны. Эти волны играют важную роль в переносе информации и также участвуют в делении клеток, говорится в статье.

Волна распространялась по клетке со скоростью 0,003 мм в минуту или примерно 2 мм в час. По словам ученых, этот механизм напоминает «волну» зрителей на стадионе или падение домино, передает издание.

Свое открытие ученые хотят использовать для того, чтобы ускорить исследование клеточной смерти. «Иногда наши клетки умирают, хотя мы этого вовсе не хотим — например, при нейродегенеративных заболеваниях. А иногда наши клетки не отмирают, хотя мы крайне этого желаем — например, при раке. Если мы хотим вмешаться в этот процесс, мы должны понимать, как регулируется запрограммированная смерть клетки», — говорит Джеймс Феррелл.

Источник:Stern

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