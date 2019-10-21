И смех, и слезы: хотят ли бакинцы новый цирк?

В Баку построят новый цирк. Старое здание, как было объявлено накануне, не подлежит реставрации, оно устарело и не отвечает современным требованиям.

В этой связи мнение общества разделилось на два лагеря, при этом большинство считают, что Баку вообще не нужен цирк: ни новый, не старый.

Известный кнвщник, актер легендарной команды КВН «парни из Баку», издатель и общественный деятель Бахрам Багирзаде на своей странице в соцсети Фейсбук предложил подписчикам высказаться на тему, которая по его мнению, касается практически всех жителей нашего города.

«Бакинский цирк будут сносить, так как он не подлежит реконструкции. И хорошая новость — цирк построят на новом месте! Где? Об этом пока неизвестно. Поэтому я вам предлагаю изложить свое видение или пожелание – в каком месте Баку вам бы хотелось, чтобы построили новый цирк?», — написал Багирзаде.

Публикация вызвала большой резонанс и вылилась в активное обсуждение, собрав большое количество комментариев. К дискуссии подключились и бывшие бакинцы, эмигрировавшие в другие страны, для которых старое здание цирка было одним из ярких воспоминаний о родном городе.

«Хорошо помню старый цирк, куда мы ходили с удовольствием. Кого только мы там не видели… И Поддубного, и Дурова, и Маргариту Назарову, и многих — многих других. Но, к сожалению, этот цирк снесли и построили новый. Вот сейчас и этот сносят. Что еще в Баку осталось из старого времени, что еще не снесли!? Грустно очень!», — пишет фотограф Борис Добин, ныне проживающий в Израиле.

Многие комментаторы считают, что новый цирк нужно строить около Олимпийского стадиона или на территории White City (Baki Ağ Şəhər), где, по их словам много свободного пространства.

Хореограф Азиз Азизов предложил в качестве альтернативы территорию старого зоопарка:

«И сделать подъезд и парковку со стороны стадиона, благо трасса там позволяет. Больше мест в черте города с парком и чистым воздухом практически нет. Можно было бы, наверное, еще и на территории нового бульвара, но там есть моменты отходов нефтяных переработок», — пишет он.

Режиссер, участник команды КВН «Парни из Баку» Джавид Имамвердиев считает, что новое здание нужно воздвигнуть на том же самом месте, где он сейчас находится.

Были среди многочисленных комментариев и такие нестандартные идеи, как перенос цирка на остров Наргин, озвученную пользователем по имени Орхан Халилов.

Однако большая часть бакинцев считает, что цирк в современном мире – изжившее себя понятие.

«Не надо строить цирк! Это страшное место, где издеваются над животными. В том же здании лучше устроить музей-антицирк, а еще лучше — приют для животных», — считает Ульви Алиев. Его поддержали многочисленные защитники природы, которые высказали под публикацией свои доводы и привели в пример закон о запрете цирка с животными, который принят уже во многих странах мира.

«Цирк — это преступление против природы. Не нужно строить вообще», «Я выступаю против цирков. Они мучают животных», «Цирк надо запретить. И кстати, нигде в мире нет здания для цирка», — комментариев подобного содержания было превалирующим.

Между тем, официальные представители бакинского цирка заявили, что государством уже выделено место для строительства нового здания.

«Вопрос контролируется, начались определенные работы. Строительство нового здания завершится в максимально короткий срок», — заявил журналистам пресс-секретарь Бакинского государственного цирка Махир Расулоглу.

Локация нового цирка пока что не разглашается.

Но, как заверил М.Расулоглу, в новом цирке будет не только зал и манеж, но и дополнительная инфраструктура, в том числе специальные места для проживания гастролирующих актеров и содержания животных.

Бакинский государственный цирк был сдан в эксплуатацию в 1967 году и считался уникальным для своего периода. Существующее здание, рассчитанное на 2000 посадочных мест, построено по проекту архитекторов ГГПИ «Азгоспроект» Энвером Исмаиловым и Фаиной Леонтьевой.

За годы своей деятельности цирк подарил бакинцам встречи с известными цирковыми артистами, организовал огромное количество представлений.

Но, к сожалению, цирк в Баку видел не только радость. Известна история нападения животного на человека, о которой пишут в Интернете и которая произошла еще в советские годы.

Более «свежий» трагический случай произошел в 2003 году, когда в результате падения с высоты десяти метров погибли двое детей – 10 и 7 лет, а еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Перед тем как закрыть свои двери навсегда, руководство цирка анонсировало прощальное представление.

Так, 2 ноября здесь стартует новое лазерное шоу фонтанов Water Land. Во время представления будет сооружен бассейн вместимостью 170 тонн.

В программе имеются номера с дрессированными животными, что вызывает новую волну возмущения зоозащитников Азербайджана.