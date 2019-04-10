И себе и на экспорт: смогут ли отечественные пчеловоды значительно увеличить объемы производства меда?

Стоимость килограмма отечественного меда составляет в среднем от 20 до 30 манатов, хотя есть и более дорогой мед. Эксперты отмечают высокое качество азербайджанского меда, но потребители, голосующие манатом, часто выбирают российский и грузинский мед, который обходится им дешевле. Так, килограмм липецкого меда можно приобрести где-то за 17 манатов.

Для того чтобы отечественный мед стал более доступен по цене, необходимо существенно увеличить его производство. В прошлом году в нашей стране было произведено 3000 тонн этого продукта. В этом ожидается увеличение производства на 66,7%, то есть доведение до 5000 тонн. Такие цифры на днях были озвучены главой Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддином Хасратовым.

Но, не обеспечив на сегодняшний день потребности внутреннего рынка в меде, не сделав его более конкурентоспособным, в нашей стране уже изучают зарубежные рынки для его экспорта. Основные направления – арабские страны и Япония.

Ситуацию с экспортом меда # прояснили отечественные пчеловоды. По словам пчеловода Руслана Даллаева, экспорт этого продукта осуществляется, но не в особо крупных объемах. Р.Даллаев подчеркнул, что азербайджанский мед очень ценится в мире, потому нет ничего удивительного в том, что другие страны проявляют интерес к его закупке. Говоря о внутреннем рынке, пчеловод отметил, что нам своего меда в принципе хватает, но немало меда в Азербайджан импортируют и из соседних стран.

Наш собеседник рассказал о том, что субсидии за каждый улей оказали положительное влияние на развитие отечественного пчеловодства. Особенно они помогли крупным производителям, у которых сто и более пчелосемей.

Пчеловод Олег Багров, в свою очередь, заявил, что по субсидиям пока что-то говорить рано, так как сезон только начался. Как они повлияли, будет ясно осенью или даже на следующий год.

«Например, нам субсидия очень помогла. На полученные деньги мы купили необходимый материал, сделали ящики, приобрели лекарства для пчел, вощину. Все деньги, как и следовало, пустили на пчел. У кого пчел мало, получили, скажем, 200-300 манатов, которые разошлись незаметно, на них ничего особо не сделаешь», — поделился О.Багров.

Если говорить о развитии пчеловодства, то, по его убеждению, каждый пчеловод, конечно, хвалит свой район.

«Но если быть объективными,–говорит он,– наш Закатальский район на первом месте в данной отрасли. Здесь насчитывается порядка 800 пчеловодов, у которых где-то 35 тысяч пчел. Пчеловодство также успешно развивается в Гахе, Бейлагане и т.д».

Пчеловод отметил, что, несмотря на развитие пчеловодства, пока наша страна не может обеспечить потребности собственного населения в меде.

«Много меда к нам привозят из Грузии, Турции, России. По поводу экспорта, знаю, что в прошлом году у пчеловодов закупали мед оптом по низкой цене для отправки в Японию», — сказал О.Багров.

Пчеловод Сергей Костин подтвердил, что мед для экспорта скупали по низкой цене:

«Не все пчеловоды реализуют мед на ярмарках, имеют постоянных покупателей. Есть те, кому проще реализовывать свой товар оптом, а не в розницу. В селах, деревнях многие разводят пчел, но для них это второстепенный источник дохода, они больше занимаются садом, хозяйством».

Как рассказал # председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев, мед Азербайджан экспортирует в малых объемах, и вряд ли в обозримом будущем ситуация изменится. По его словам, меда в нашей стране производится немного. К тому же, азербайджанский мед гораздо дороже меда из многих других стран, в частности, России и Грузии.

«В России относительно дорогой мед в Бурятии и в Алтайском крае, но он славится своим вкусом и качеством. В остальных же частях России мед весьма доступен по цене. Со многими западными экспортерами меда и экспортерами среди стран СНГ наша страна конкурировать не сможет. Но это касается стандартных сортов. Другое дело, если Азербайджан сделает ставку на экспорт, скажем, облепихового меда, меда из розы и т.д. Это будет экзотика, которая заинтересует иностранных покупателей. Кроме того, нужно, чтобы был тщательно продуман дизайн тары, в которой будут экспортировать мед. Он сразу должен привлекать внимание, должно быть видно, что это наш, азербайджанский продукт», –сказал эксперт.

Что касается засилья иностранного меда в нашей стране, то, он отметил, что в импорте нет ничего страшного, ведь у потребителей должно быть право выбора, разнообразие товаров – это положительный момент. Но сие не означает, что не нужно поддерживать отечественного производителя.

По словам Н.Агаева, в последние пять лет пчеловодам оказывается разного рода помощь. Но со стороны государства ее должно быть больше, а наряду с этим оно должно предъявлять жесткие требования к качеству производимого в стране меда.

«Один из важных моментов– решение проблемы с подкормкой пчел, которая существует на сегодняшний день. Также необходимо увеличить число ульев. Кстати, интересный факт: если все пчелы на земле погибнут, то и человечество после этого будет жить не более шести лет», -заявил Н.Агаев.