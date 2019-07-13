И.о. главы Пентагона заявил, что обсудит с министром обороны Турции поставки С-400

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил в пятницу, что во второй половине дня обсудит по телефону с турецким министром национальной обороны Хулуси Акаром доставку в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400.

«Мы знаем, что Турция приняла поставки [элементов] С-400, наша позиция в отношении [американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения] F-35 не изменилась, и сегодня [в пятницу] после полудня я поговорю с моим турецким коллегой Акаром», — отметил и.о. министра, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне. Трансляцию вел телеканал Си-спэн.

По словам Эспера, после телефонного разговора «последует больше информации». Ранее в Министерстве обороны США отказались прокомментировать корреспонденту ТАСС поставки С-400 в Турцию.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.