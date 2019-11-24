И.о. главы Боливии подпишет закон о проведении новых выборов президента 24 ноября

Временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила, что подпишет одобренный парламентом страны закон о проведении новых всеобщих выборов в воскресенье, передает Trend со ссылкой на TACC.

«Завтра в 10:00 я подпишу «Закон об особом и временном режиме для проведения всеобщих выборов», одобренный парламентом», — написала она в субботу вечером в Twitter.

Аньес также поблагодарила парламентариев за то, что они одобрили документ, который предусматривает отмену результатов прошедшего 20 октября голосования и назначение новых членов высшего избирательного суда (ВИС) в течение 20 дней со дня вступления закона в силу. В течение двух дней после вступления в должность члены ВИС должны будут назначить дату выборов.

| 2019-11-24T11:51:59+00:00 24 ноября 2019, 11:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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