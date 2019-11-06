И.о. главы аппарата Белого дома не собирается участвовать в слушаниях по импичменту

Исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни не собирается участвовать в слушаниях, посвященных импичменту президента США Дональда Трампа, несмотря на вызов в Конгресс для дачи показаний. Об этом сообщила в среду газета The Hill со ссылкой на советника американского лидера Келлиэнн Конуэй.

Ранее демократы в Палате представителей Конгресса США вызвали Малвэни, надеясь, что он предоставит законодателям информацию о решении американской администрации приостановить предоставление военной помощи Украине. Заседание было назначено на эту неделю.

По словам Конуэй, ее проинформировали о том, что Малвэни не будет участвовать в слушаниях. Конкретную причину она не назвала. Советник президента также отметила, что не знает, собираются ли конгрессмены вызвать для дачи показаний ее саму. В любом случае, как подчеркнула Конуэй, она не беспокоится по этому поводу, сообщает The Hill. (ТАСС)