И Германия собирается впрячься в решение Карабахского вопроса

Как сообщает RT, канцлер Ангела Меркель во время брифинга с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила, что Германия, как член Минской группы ОБСЕ, готова взять ответственность в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Вы знаете, что Германия является членом Минской группы ОБСЕ, и мы говорили с премьером о том, что было бы правильным урегулировать карабахской конфликт в положительной атмосфере. Германия готова взять ответственность для решения этого конфликта», — приводит ТАСС слова Меркель.

Она отметила, что обсудила с Пашиняном вопросы борьбы с коррупцией и экономику.

Отмечается, что это первый визит высшего руководства Германии в Армению.

Ранее Меркель провела переговоры в Грузии и затем отправится в Азербайджан.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе передал Меркель картину XVII века, которая пропала из музея Дрездена после окончания Второй мировой войны.

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