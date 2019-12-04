Hyundai Motor инвестирует $17 млрд в производство электромобилей

Компания Hyundai Motor, крупнейший южнокорейский автопроизводитель по объему продаж, к 2025 году инвестирует в развитие производства 61 трлн вон ($51 млрд). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении руководства компании.

Цель масштабных инвестиций — повышение конкурентоспособности существующего бизнеса и создание новых возможностей за счет инвестиций в технологии будущего. В частности, 20 трлн вон ($17 млрд) будет потрачено на разработку, усовершенствование и производство беспилотных и электрических автомобилей.

Компания также отмечает, что к 2025 году планирует повысить коэффициент операционной прибыли с нынешних 5% до 8%. (ТАСС)

| 2019-12-04T10:44:07+00:00 4 декабря 2019, 11:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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