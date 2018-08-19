Hyperloop «пролетит» во Франции

Канадская компания TransPod выбрала маленькую французскую деревню для установки тестового трека технологии будущего — Hyperloop, которая должна революционизировать скоростной транспорт. Стоимость установки оценивается в 21 млн евро и должна начаться в следующем году.

Как это ни чудно звучит, существующий рекорд скорости французского поезда TGV (574,8 км/час) может быть побит в деревушке Дру, примерно в 50 км от Лиможа, в центре Франции. Основанная в 2015 году, TransPod подала заявку французским властям на получение разрешения на строительство испытательного трека на прошлой неделе.

«Лицензия должна быть одобрена в ноябре, а монтаж установки начнётся в январе 2019 года», — рассказал в интервью euronews соучредитель и генеральный директор TransPod Себастьян Гендрон.

Технология Hyperloop, которую поддержал известный своими амбициозными проектами американский предприниматель Элон Маск, предполагает разгон до скорости звука (1200 км/час) гигантской капсулы с пассажирами или товарами, которая будет двигаться внутри вакуумного трубопровода. Hyperloop или «гиперпетля» сочетает в себе преимущества технологий, которые скорее основаны на авиационно-космической отрасли, чем на принципах железнодорожного строительства.