Хуситы заявили об обстреле авиабазы в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовскую военную авиабазу имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом. Как передает РИА Новости, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Представитель хуситов заявил, что удары беспилотников были, в частности, нацелены на ангары с военными самолетами и склады хранения боеприпасов. По его словам, цели «были поражены с высокой точностью».
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщение хуситов.
| 2019-07-25T08:04:39+00:00 25 июля 2019, 11:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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