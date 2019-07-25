Хуситы заявили об обстреле авиабазы в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовскую военную авиабазу имени короля Халеда вблизи границы с Йеменом. Как передает РИА Новости, об этом сообщил подконтрольный им телеканал «Аль-Масира» со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов.
Представитель хуситов заявил, что удары беспилотников были, в частности, нацелены на ангары с военными самолетами и склады хранения боеприпасов. По его словам, цели «были поражены с высокой точностью».
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией пока не прокомментировала сообщение хуситов.