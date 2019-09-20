Хуситы заявили о прекращении авиаударов по Саудовской Аравии

Заявление йеменских мятежников о прекращении огня против соседнего королевства появилось спустя неделю после того, как они взяли на себя ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты на востоке страны, лишив Саудовскую Аравию более половины нефтедобычи. Однако власти королевства опровергли это, сообщив, что удары по их объектам были нанесены не из Йемена, а Ираном. Иран обвинения отвергает и требует доказательств.(РИА Новости)